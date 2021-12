James Franco rompe el silencio y habla del escándalo sexual que lo agobió

James Franco vuelve a hablar de eso El escándalo sexual que lo arrasó hace unos años. El actor fue acusado de acoso sexual poco después de su victoria en globos dorados En 2018, cinco mujeres (incluidas cuatro estudiantes de la escuela de teatro) lo demandaron por hacer que ellas y otras niñas se desnudaran durante las audiciones y simularan actos sexualmente explícitos.

El caso ya está cerrado: de hecho, a principios de 2021, Franco llegó a un acuerdo especial con sus acusadores (Personas por una cifra de más de dos millones de dólares, que fue aprobada el pasado mes de febrero). Ahora el actor vuelve al tema durante una entrevista en River con Podcast de Jess Cagle Admitió su adicción al sexo para vivir tranquilamente la relación Isabelle Pakzad, que ha estado sucediendo desde noviembre de 2017, y no ha negado haber tenido relaciones sexuales consensuales con algunos de sus estudiantes.

«He tenido novias – dijo – pero nunca he sido fiel. Las engañé a todas antes que a Isabel». Luego agregó: «Pero no quería lastimar a nadie».

Luego, en detalle, dijo que acostarse con algunas de las alumnas “fue un error. Pero, como dije, no es por eso que comencé las actividades escolares y no fui yo quien escogió a las personas que asistían a las lecciones. . Así que no había ningún plan de mi parte «.

«Ha habido situaciones en las que he estado en una relación consensuada con un estudiante y no tenía que suceder –agregaron el actor y el director– en ese momento no estaba claro, dije. Así que supongo que mis criterios fueron : Si eso es consensual, creo que está bien. Todos somos adultos, así que … «.

Según Franco, estas situaciones están relacionadas con su estado físico y psicológico alterado debido al abuso de alcohol y sustancias. Ella explicó: «Estaba lidiando con cosas y también con mi adicción. Y usé la ruta de rehabilitación para comenzar a ver la situación y cambiar mi identidad».

uno de los acusados, Sarah Tether KaplanDespués de las declaraciones, tuiteó: «No tiene sentido disculparse hasta que se tomen medidas concretas en nombre de los sobrevivientes. Imponer una multa general con ‘Lo siento’, ‘Me equivoqué’, ‘Amo a las mujeres’, etc. no ayuda a las personas que han resultado heridas. Cuando los abusadores excluyen a las víctimas de sus discursos, causan un dolor aún mayor. Mantener a la sobreviviente fuera del juicio sigue siendo un problema real «.