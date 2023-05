Italianos y comidas, obsesionados con el abandono – comida

¿Qué es la dieta italiana? Una forma de ponerse o mantenerse en forma, mantenerse saludable, pero también una carga cíclica debido a las restricciones a menudo restrictivas. Asumiendo que no se debe hablar de la dieta como una excepción temporal, quizás a la luz del verano, porque también se sabe que generalmente engordamos una vez que dejamos de pasar hambre si no podemos mantener el ritmo, el famoso efecto yo es , es bueno hablar de alimentación entendida como la habitual alimentación saludable, orientada a la cantidad justa, plenitud de nutrientes, y un poco de todo lo que sabiamente decían las abuelas para practicar durante todo el año, quizás con algunas excepciones en ocasiones especiales. Para quienes hacen dietas temporales, se espera un «día libre» prácticamente toda la semana, y no es de extrañar que un día sin dieta (6 de mayo) esté diseñado para concienciar contra la obsesión por el peso que puede convertirse en una verdadera enfermedad, especialmente peligroso para los adolescentes.

“La dieta, tal como se entiende hoy en día, está muy alejada del significado original del término griego diaita, que significa modo de vida, mientras que lamentablemente todavía hoy está arraigado en el imaginario público en el sentido de régimen restrictivo o privación cuando el paciente , ante la ausencia de necesidades fisiopatológicas que se lo impidan me dice que en su vida privada suele consumir pizza en determinado día de la semana, pero también come poke, sushi o hamburguesa, no es nada saludable prevenir esto, en de hecho es necesario incluir este alimento balanceado en el plan de alimentación.”, dice la Dra. Francesca La Farina, nutricionista clínica y consultora del Proyecto de Atención Nutricional Luiss de la Universidad Luiss Guido Carli. Además -prosigue La Farina-:»Las dietas restrictivas, que se basan en el conteo de calorías, no solo son erróneas desde el punto de vista científico e ineficaces, sino que también son extremadamente peligrosas para la salud psicosomática.a. No es la excepción lo que marca la diferencia, sino la rutina diaria que, por lo tanto, debe incluirse en un discurso más amplio. Educación nutricional. Por eso, el día libre es bienvenido, pero siempre con moderación y equilibrio.

Los libros de dietas son casi de tipo editorial, cada uno de ellos generoso en consejos, como testimonio de la moda actual, y luego están los que la diferencian, como el último, Diete e bugie, un folleto irreverente, para librarse de el mundo de la dieta y la alimentación saludable; Una guía para defender la salud y la billetera, para conocer un mundo, el mundo de la comida, que ahora es presa de un engaño despiadado, escrito por el corresponsal de Piazzapulita Massimiliano Andreetta.

En un informe del SWG de Deliveroo, si a la mayoría de los encuestados les gustaría hacer más ejercicio y mejorar su apariencia, solo 1 de cada 2 cree que necesita mejorar su dieta. Los jóvenes son los más proclives a cambiar su estilo de vida haciéndolo más saludable y alerta, mientras que para 1 de cada 3 italianos la dieta no es relevante para su vida diaria, para otro tercio significa «intentar sin éxito» y para el 7% lo es, sin embargo, una pesadilla real. Sin embargo, el 19% de los participantes dijeron que siguen una dieta específica. Entre las razones por las que los italianos siguen una dieta particular se encuentran, sobre todo, la pérdida de peso, el deseo de comer sano y sentirse bien consigo mismos. ¿Qué hace que hacer dieta y comer sea más divertido? Para un italiano entre los italianos «dietéticos», es precisamente el infame «día libre», el día en que, siempre con equilibrio y moderación, es posible comer lo que se quiera. ¿Y cuáles son tus platos favoritos para el «día sin dieta» perfecto? ¡Simple, 3 Ps: Pasta, Pizza y Parmigiana!

Todas las guías de investigación de Deliveroo SWG

Las tres «P», la pizza, la pasta y el queso parmesano impulsan las opciones de comidas gratuitas.

Entre los italianos que siguen una dieta, más de la mitad (58%) dice que puede disfrutar de un día libre a la semana comiendo su plato favorito. ¿cualquier? Para el 46% de la pizza, sobre todo las más pequeñas para las que el porcentaje sube al 73%. El 29% elige un buen plato de pasta y el 27% elige Parmigiana.

A la mayoría de los italianos les gustaría hacer más actividad física para mejorar su apariencia

Según las investigaciones, a uno de cada italiano le gustaría comer mejor. Al 72% de los italianos les gustaría ser más activos físicamente, especialmente aquellos entre 45 y 50 años. El 64% quiere mejorar su aspecto físico, cifra que llega al 88% entre los jóvenes de 18 a 24 años. De nuevo este mismo grupo de edad (91%) se pondría a dieta para conseguir una mayor autoestima. A menos de la mitad de los italianos le gustaría mejorar su dieta (49%), siempre con la excepción de más jóvenes que, para un 76%, dicen no estar satisfechos con su plan de alimentación.

La dieta es una compañera de viaje, especialmente para los más pequeños

Para más de 1 de cada 4 italianos (28 %), la dieta puede convertirse en un excelente compañero de viaje, especialmente para los más jóvenes (37 %). Para el 33%, esto es algo a lo que no le dan mucha importancia. Sólo para el 7% es causa de pesadilla y manía.

Uno de cada cinco italianos (19%) sigue una dieta más o menos continua. De ellos, obviamente, el 41% lo hace para adelgazar, que sube al 50% en las mujeres. El motivo de la «alimentación saludable» convence al 34% de los encuestados.

Prevalecen las dietas personales prescritas por un dietista

Una opinión común es lo importante que es aprovechar la profesionalidad de un experto cuando se trata de una dieta: el 39% elige la dieta prescrita por un dietista, mientras que solo el 19% decide «hacerlo usted mismo».

La comida siempre evoca emociones positivas

Todo italiano asocia la sensación de satisfacción y felicidad con la comida, el sabor y el aroma de un buen plato que no se satisface con otra cosa. En efecto, una buena comida satisface al 57%, y el 28% es motivo de verdadera felicidad.