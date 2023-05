F1 Miami, comentario: Red Bull no se puede ocultar | FP – Carlos Platella

Cinco carreras parecen durar una temporada, pero es suficiente para demostrar que el RB19 está destinado a convertirse en uno de los autos más dominantes en la historia de la Fórmula 1. Afortunadamente para la multitud, Pérez demuestra ser su compañero de equipo más incómodo. Sin embargo, desde la época de Ricciardo, los domingos como los de Florida hacen que sea muy difícil esperar una pelea por el Campeonato Mundial hasta el final. Para una Fórmula 1 que cada vez se separa más entre los líderes y el resto de la clase, hay otra impredecible y entretenida entre los seguidores, pues Aston Martin y Alpine responden a los competidores directos que juegan. ferrari Y McLaren, simplemente a la deriva en el intrincado Gran Premio de Miami para todos.

El mayor descuento de Red Bull

Pérez trató de capitalizar el error de Verstappen el sábado, el único error de un fin de semana perfecto. Sin embargo, como siempre sucede cuando se trata de la gestión de neumáticos, el holandés estaba muy por encima de todos los demás, con un estilo de conducción muy eficiente y al mismo tiempo dócil a los neumáticos. Hay dos sectores en los que el campeón del mundo marcó la diferencia. Verstappen se abstuvo de apretar en el primer sector en el que las curvas rápidas sometieron a más presión a los neumáticos, y consiguió que duraran más. Hace un año, En el tortuoso y lento sector central, Max ganó metódicamente veinte por encima de su compañero de equipo, en un apartado menos grave del neumático delantero. El resultado fue una velocidad con los neumáticos duros, igual a la lograda por Pérez, que estaba con los neumáticos más blandos, unas 20 vueltas menos.

Se puede decir que la estrategia de salir con la rueda media no ayudó a Checo a resistir a su compañero de equipo, ya que en los diferentes niveles de clasificación se beneficiaron quienes empezaron con la rueda dura y pararon más tarde. Pérez trató de extender su tiempo en la primera parte y solo comenzó a empujar cuando Verstappen se acercó a Ferrari Sainz. Sin embargo, dado el desempeño de todo el fin de semana, el campeón mundial siempre ha sido más consistente que el mexicano. Lo cierto es que ninguno de los pilotos se detiene en esta batalla que no hace feliz a Red Bull, cuyo mayor oponente es él mismo. Si bien en realidad no es muy deseable desde un punto de vista deportivo, cuanto más mate el equipo de campeonato de Milton Keynes, mayor será el número de muertes. Es probable que la FIA y la Fórmula 1 fijen el reglamento para frenar su supremacía. El interés de los organizadores no es tanto por el torneo actual, sino por los próximos dos años.

Aston Martin silencioso

Fernando Alonso le da al Team Silverstone su cuarto podio en cinco carreras, mientras cierra a Lance Stroll en los puntos. La fuerte diferencia de rendimiento entre los dos pilotos le cuesta puntos importantes a Aston Martin, que a estas alturas de la temporada tendrá la capacidad de construir una barrera de seguridad sobre sus competidores en la clasificación, en previsión de posibles futuros saltos de Ferrari y Mercedes. . . Sin embargo, la impresión es también que Actualizaciones importantes próximas a AMR23. Hasta ahora, Aston Martin se ha mantenido extrañamente silencioso en el frente del desarrollo, sin introducir innovaciones específicas que contradigan lo que se ha hecho en las últimas temporadas. Hay una buena posibilidad de que se produzcan cambios significativos en Silverstone, que podrían hacer que Imola y Barcelona se alineen en un intento por acercarse a los inaccesibles Red Bulls.

Mercedes y Ferrari: Cuestión de ventanas

La lluvia que cayó durante la noche fue buena para el equipo de Toto Wolff. Mercedes luchó contra el calor el sábado, pero las temperaturas de la pista fueron más bajas en la carrera: 35°C frente a 43°C en la calificación. También entre viernes y sábado El W14 no mejoró su rendimiento cuando la pista estaba cubierta de goma Igual que los oponentes, pero el agua que cayó el domingo por la mañana arrastró los neumáticos de la pista, volviendo a poner la pista. Las condiciones cambiantes permitieron que Mercedes alcanzara esa ventana de uso el sábado, un evento que siempre corresponde a grandes saltos en el rendimiento.

ferrari Procede a retroceder, lo que obliga a una buena recuperación de la suspensión tras la etapa de Bakú. Miami es una pista más completa, una mezcla de retrocesos lentos y rápidos y largas rectas, donde era natural que los agujeros del proyecto salieran a la superficie. El SF-23 todavía tiene problemas con su velocidad de carrera y sus ángulos de carga de alta velocidad, como ya vimos en Jeddah, aunque parte de la razón se puede encontrar en la mecánica de suspensión en lugar de la aerodinámica. El análisis de Leclerc al final de la carrera fue contundente: subviraje, ventana de carrera ajustada y Un gran cambio en la era.. Los dos conductores mostraron destellos de desempeño imparcial, una señal para un auto que con frecuencia salía y entraba por la ventana perfecta, pero también para un auto que frecuentemente estaba nervioso y era difícil de manejar.

A esto se suman los muchos rebotes que sufrió la moto roja en las curvas del primer sector, al parecer no por marsopas, sino por la poca estabilidad debida a las suspensiones. Sería un error señalar con el dedo al nuevo fondo, cuya vigencia no puede justificarse en realidad cuando la estructura no está a la altura. El gran equilibrio se conseguirá después de Barcelona, ​​con Sainz esperando las actualizaciones para cambiar el rumbo del coche.

Haas, como ganar

El décimo puesto de Kevin Magnussen tiene un sabor a triunfo de Haas, excepcionalmente séptimo en el campeonato mundial. Se habló mucho sobre la nueva caja, los cambios en esta caja fueron mínimos y queda la duda sobre si se usará en carreras o no. Honor indiscutible en lugar de al. Trabajo realizado sobre las piezas., un fin de semana decisivo que todos difícilmente pueden explicar. Haas cierra en Miami después de las 2 am AlpesDefinitivamente un equipo diferente al que se vio en Bakú, dañado por fallas en la práctica.

Alpine cuelga en el ranking McLaren, que se reagrupa en Florida tras el emocionante Gran Premio de Azerbaiyán, consciente del enorme trabajo que aún queda por hacer, sobre todo en eficiencia aerodinámica. La carrera de Miami en general vio muchos más cambios de cara que la etapa de Bakú, lo que es una señal de un grupo muy compacto donde una diferencia de 1-2 grupos puede marcar. «Antes teníamos un grupo de frente, centro y atrás. Ahora este último ya no está». Las palabras de Zak Brown en la rueda de prensa resumen todas las contradicciones de la Fórmula 1 que nada tienen que ver con las posiciones de cabeza, pero que están terriblemente equilibradas en la lucha por la zona de puntos.