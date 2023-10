Israel, masacre en una fiesta salvaje organizada por Hamás: 250 muertos

Testimonio de sobrevivientes de masacre: “Horas de terror detrás de un árbol”

Luego están los que lograron escapar de la masacre, y es difícil olvidar el horror que sintieron durante esas largas horas. «Estaban por todos lados, con armas automáticas. Se pararon al lado de los autos y empezaron a disparar, y me di cuenta que era muy fácil que me mataran, porque todos huían en todas direcciones», esta es la dolorosa historia relatada. por la BBC. Gilly Yoskovitch, una niña israelí, participó, como cientos de sus compañeras, en la celebración de Sucot. «Los terroristas venían de cinco direcciones, así que no sabíamos si correr en esta o aquella dirección, así que nos subimos al auto y manejamos por un rato. Alguien me estaba disparando, así que me bajé y comencé a correr. Vi un terreno con pomelos y fui allí” para esconderme detrás de uno de los árboles. Allí pasó horas de terror y sobrevivió porque permaneció escondida en silencio. “Entonces estaba en medio de un huerto y estaba tirada en el suelo”, explica la mujer. «Estaban por todas partes. Se movían de árbol en árbol, disparaban, por todas partes, por ambos lados. Vi gente asesinada por todas partes. Pero yo estaba muy tranquila. No lloraba. No estaba haciendo nada. Él respiraba. «. La historia continúa: «Pensé en mis hijos y mi amigo y todo, y me dije a mí mismo que este no es el momento de morir. Todavía no. Entonces… comencé a escuchar a alguien hablando en hebreo. Estaba siendo hablado en hebreo. » De un lado y en árabe de otros tres… Entendí que había soldados”. Cuando pudo hacerlo, la mujer salió de su escondite, levantando las manos, dirigiéndose hacia los soldados, quienes la cargaron en un auto y la llevaron a un lugar seguro.