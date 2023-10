Aquí están las marcas adheridas – Corriere.it

Una semana después del lanzamiento del trimestre antiinflacionario, más de 26 mil puntos de venta se han sumado a la iniciativa promovida por el Ministerio de Empresa y Made in Italy. Incluso en el sector, muchas grandes marcas han decidido aportar su contribución. En los últimos días, Zuegg, Ferrero, Mondelez (que controla las marcas Oro Saiwa, Oreo, Toblerone, Milka, Fattoria Osella, Sottilette y Philadelphia) y Beiersdorf (Nivea, Nivea men y Hansaplast) se han sumado al carro italiano. Molini Bongiovanni, Bolton Food spa (Riomare), SC Johnson srl (Glade, Oust, Pronto, Duck, Mr Muscle, Shout, Raid, Baygon, Off, Autan), Orogel, Spumador (agua de Recoaro), explica Mimit en una nota. Sin embargo, por el momento, no hay marcas como Barilla, Lavazza o Mutti, que se hayan sumado al acuerdo a través de las asociaciones Unionfood y Centromarca, sin perjuicio de la posibilidad de que las empresas individuales evalúen si implementan y cómo implementar iniciativas de contención de precios.