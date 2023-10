Israel – Hamás: noticias de la guerra actual

X informes que publica Jamenei. Musk: “Quiere eliminar a Israel”

La publicación del líder supremo iraní Ali Khamenei celebrando los ataques de Hamas en Israel «viola las reglas de X. En cualquier caso, X ha decidido que puede ser de interés público mantener la publicación disponible». Se trata del informe de la plataforma a sus usuarios, acompañado de un comunicado de Elon Musk. «La posición de Jamenei es clara. Su objetivo es eliminar a Israel y no apoyar a los palestinos. Esto no va a suceder. Lo que está ocurriendo, década tras década, es un ciclo interminable de violencia. Esto de avivar las llamas del odio no está funcionando». «Es hora de mirar otra cosa», señala Musk.