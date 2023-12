Israel – Hamás está en guerra, noticias de hoy | Israel: “Se están produciendo combates violentos en toda Gaza”

• Es el octogésimo cuarto día de guerra: “Más de 21.500 palestinos muertos”, entre ellos unos 8.000 niños, según Hamás. En Israel, 1.200 personas murieron en el ataque ocurrido el 7 de octubre.

• Erdogan: “Netanyahu es como Hitler”. Respuesta: “No aceptamos sus sermones”.

• Para Israel, la guerra “continuará durante varios meses más”.

• Organización Mundial de la Salud: “Preocupada por el riesgo de enfermedades infecciosas en Gaza”.

• Israel: “Descubrimiento y destrucción de uno de los escondites de Sinwar”

11.44 – Medios de comunicación: “En la región central de Gaza, 100 muertos en un día”.

Se informó que unos 100 palestinos murieron en bombardeos llevados a cabo por las fuerzas de ocupación israelíes el último día de la guerra en la región central de la Franja de Gaza, mientras que otros 158 resultaron heridos. Así lo informó Al Jazeera, citando una fuente médica. Desde el fin de la tregua de una semana el mes pasado, Israel ha ampliado sus operaciones militares en la Franja, que anteriormente se concentraban principalmente en el norte.

10.52 – “Mientras la violaban, ella gritaba sin hacer ruido”. Los primeros testimonios sobre las violaciones del 7 de octubre

(Por Francesco Battistini, enviado a Jerusalén) ¿Quién puede encontrar las palabras para decir? En una pequeña casa blanca de Haifa con vistas al mar, en un centro para víctimas de violencia sexual, sonó el teléfono hace unos días. “Shalom. Me gustaría saber qué tipo de ayuda me pueden brindar…» Estaban esperando esa voz. De una chica. No dio su nombre, pero dijo que volvería a llamar. «Tardó casi tres meses», dice Mali Orgad, que dirige el servicio de traumatología: «Pero estamos recibiendo las primeras solicitudes. La mayoría son niñas. El 7 de octubre estaban en el desierto». Violadas, rotas y arrasadas. “Para salir necesitan tiempo», explica Nima Tamari Lapid, del equipo de psicoterapeutas. “El shock fue enorme. Ya sé que los seguiremos durante años y eso no es necesariamente suficiente. «Siempre he lidiado con la violencia sexual: lo que pasó ese día no tuvo precedentes». Aquí está el texto completo del artículo.

10.48 am – New York Times: “El ejército israelí no tiene planes de hacer frente al ataque del 7 de octubre”.

Las FDI no tenían ningún plan para hacer frente a un ataque a gran escala como el lanzado por Hamás el 7 de octubre. El New York Times escribió esto, citando a funcionarios y ex funcionarios israelíes. «No había ningún plan defensivo para un ataque sorpresa», explicó Amir Avivi, ex subjefe de la División de Gaza. El ex asesor de seguridad nacional israelí Yaakov Amidror añadió: “El ejército no se prepara para cosas que cree que son imposibles”. El diario estadounidense afirma que durante largas horas, el ejército israelí fue incapaz de comprender la magnitud del ataque en curso, y su respuesta fue lenta e ineficaz, enviando equipos muy pequeños y no preparados para afrontar un ataque masivo. A falta de instrucciones u órdenes claras, muchas unidades han recurrido al uso de aplicaciones como WhatsApp y Telegram para recopilar información sobre objetivos y personas que necesitan ayuda. READ “Deben ser buscados, perseguidos y castigados” - Corriere.it

08.26 – El ejército israelí: “Batallas violentas en Gaza y asesinato de decenas de terroristas”.

Son decenas de terroristas de Hamás asesinados por las fuerzas armadas israelíes en las últimas horas en la Franja de Gaza, donde todavía se desarrollan “feroces batallas”: las propias FDI lo informaron en su perfil de Telegram. La fuerza aérea, coordinada por fuerzas terrestres, ataca células e infraestructuras terroristas. La Armada israelí apoya a las fuerzas terrestres con asistencia de fuego desde el mar». En particular, leemos en el informe matutino del ejército: «Durante la actividad de las FDI en Shujaiya, las fuerzas terrestres encontraron una célula terrorista operando en las proximidades de las fuerzas armadas y «Un terrorista armado con una granada RPG. Las fuerzas fueron dirigidas. Un avión del ejército israelí golpeó la célula y la eliminó», mientras que en otro incidente en la ciudad de Gaza, «en coordinación con los aviones, el ejército mató a decenas de terroristas. En tres horas, Se produjeron cuatro incidentes para identificar a terroristas y la Fuerza Aérea de Israel apuntó a más de 15 terroristas armados». Además, «por lo tanto, hubo combates en los que murieron otros terroristas». En Beit Lahia, «las fuerzas desmantelaron dos complejos militares pertenecientes a Hamas y encontraron muchas armas, artefactos explosivos, rifles, equipo militar y dispositivos de comunicaciones antes del ataque». Finalmente, “en una actividad adicional en el área, dos oficiales de vigilancia hostiles fueron identificados en un recinto adyacente a las fuerzas restantes en el área. Después de confirmar la identidad de los terroristas, tanques de las FDI bombardearon el complejo donde se identificó a los observadores y los mataron”.

08.25 am – Naciones Unidas: “81 camiones de ayuda humanitaria entraron ayer en Gaza”.

Ayer, 81 camiones cargados con ayuda humanitaria entraron en Gaza a través de los cruces israelíes de Kerem Shalom y egipcio de Rafah. Así lo afirmó la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), según informó The Times of Israel. El cruce de Kerem Shalom estuvo cerrado durante tres días debido a lo que la OCAH dijo que eran incidentes de seguridad, incluido un ataque con drones del ejército israelí, la incautación de suministros de ayuda por parte de lugareños desesperados y el traslado sin previo aviso y sin coordinación de prisioneros y heridos desde Antes de Israel. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios afirmó en un comunicado que «la cantidad de ayuda sigue siendo completamente insuficiente». “Ésta es una situación imposible para el pueblo de Gaza y para quienes intentan ayudarlo”, afirmó el Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia. Los combates deben cesar». READ Ucrania, Google Maps elimina la información de tráfico en tiempo real para impedir las operaciones militares rusas

07.58 – Al Jazeera: “14 detenciones en una incursión israelí en un campo de refugiados al norte de Ramallah”

Al Jazeera en árabe informó que las fuerzas de ocupación israelíes llevaron a cabo una redada al amanecer de hoy en Cisjordania y arrestaron a 14 palestinos del campo de refugiados de Jalazoun, al norte de Ramallah.

06:04 – Gaza: Griffiths (Naciones Unidas) condena enérgicamente el ataque al convoy de la UNRWA

El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia de las Naciones Unidas, Martin Griffiths, expresó su solidaridad con Siria. 'condena firme' En el incidente en el que “se produjo el tiroteo Convoy humanitario Mientras viajaba desde el norte de Gaza a Rafah”. La Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA) dijo ayer que Vehículos que transportan ayuda Disparos por soldados de ocupación, sin causar víctimas. Griffiths confirmado en su cuenta

02.34 am – Gaza: Naciones Unidas ingresó ayer con 81 camiones de ayuda humanitaria

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios informó que 81 camiones cargados con ayuda humanitaria ingresaron ayer a la Franja de Gaza por el cruce israelí de Kerem Shalom y el cruce egipcio de Rafah. «La cantidad de ayuda sigue siendo lamentablemente insuficiente», comentó la OCAH en un comunicado.

00:47 – Sudáfrica presenta un caso de genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU

Sudáfrica ha presentado una demanda contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, acusando al país de poseerlo. genocidio cometido En su campaña militar contra Gaza. Israel respondió a estas acusaciones con «disgusto» e instó a la Corte Internacional de Justicia a rechazarlas. Resolver cualquier caso ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU probablemente lleve años, pero Sudáfrica ha convocado a la corte a reunirse en los próximos días para emitir «medidas provisionales», instando alto el fuego. En marzo de 2022, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Rusia que detuviera su ofensiva en Ucrania –una orden que debería haber sido jurídicamente vinculante–, pero Moscú sigue ignorándola. Sin embargo, cualquier decisión de este tipo conlleva riesgos. El efecto es enorme Opinión pública internacional. READ Las fuerzas estadounidenses y Moscú están listas para atacar Ucrania. Líderes prorrusos de Donetsk y Lugansk: "movilización general"

“Actos y omisiones Israel, del que se quejó Sudáfrica, es genocida porque pretende provocar Destrucción Para gran parte de grupo nacional«Un palestino racista y étnico», se lee en la solicitud de Sudáfrica para abrir el proceso. «En este caso son necesarias medidas provisionales para proteger contra nuevos daños graves e irreparables a los derechos del pueblo palestino en virtud de la Convención sobre el Genocidio, que sigue siendo violada. con impunidad.” El artículo 9 de la Convención sobre Genocidio estipula que: Cualquier estado parte de la Convención Presentar una demanda contra otra persona ante la Corte Internacional de Justicia, incluso si no tiene conexión directa con la controversia en cuestión.

El año pasado, el tribunal dictaminó que Gambia podía acusar a Myanmar de genocidio. El tribunal también decidió hacerlo en un caso entre Croacia y Serbia. Privar a los residentes de alimentos, alojamiento y atención médica Otros medios de vida constituyen un acto de genocidio. “Se cree que la intención genocida es el elemento más difícil de probar, pero los israelíes encargados de llevar adelante este conflicto han emitido una serie de declaraciones que demuestran fácilmente la intención necesaria para la ‘destrucción total o parcial’ de la población palestina de Gaza”. Susan Akram, directora de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Boston, dijo:

Por ejemplo, Akram citó una referencia a: El Ministro de Defensa israelí, Yoav Galant Por los palestinos de Gaza “animales humanos” Y la posterior declaración del General de División de las FDI, Ghassan Alyan, de que: «Los animales humanos deben ser tratados de esta manera. No habrá electricidad ni agua». [a Gaza]No habrá nada más que destrucción. Quieres el infierno, tendrás el infierno».