Israel – Hamás está en guerra, noticias de hoy | Ataque israelí durante la noche en Alepo, Siria: “Decenas de muertos”

05.06 am – Estados Unidos: Israel no ha recibido todas las armas que solicitó

El oficial militar estadounidense de más alto rango dijo que Israel no había recibido todas las armas que solicitó, en parte porque limitar el suministro de algunas de ellas podría perjudicar la preparación del ejército estadounidense. “Aunque los apoyamos con nuestras donaciones, no obtuvieron todo lo que pidieron”, dijo el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Charles Q. Brown, citado por medios internacionales. “Parte de eso se debe a que han pedido cosas que no tenemos la capacidad de brindar o no estamos dispuestos a brindar en este momento”, dijo Brown, hablando en un evento organizado por el Defense Writers Group. Un portavoz de Brown aclaró más tarde que los comentarios del general se referían a «una práctica estándar antes de proporcionar asistencia militar a cualquier aliado y socio» de Estados Unidos. «Estamos evaluando las reservas estadounidenses y cualquier impacto potencial en nuestra preparación para determinar nuestra capacidad de brindar la asistencia solicitada», dijo el capitán Jeral Dorsey en un comunicado. Dorsey añadió: “No hay ningún cambio en la política estadounidense: Estados Unidos continúa brindando asistencia de seguridad a nuestro aliado Israel mientras se defiende contra Hamás”.