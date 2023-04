Isola dei Famosi, Cristina Scoccia revela el motivo de su salida del convento – Il Tempo

Francesco Friedla 06 abril 2023

La veremos en la isla y está lista para deslumbrar a todos. Cristina Scotia, ex monja y ex concursante de La Voz, está a punto de aterrizar en Honduras. Mientras tanto, en las redes sociales (donde tiene mucha fuerza) responde preguntas de los fanáticos. ¿El amor?, no tiene reglas ni esquemas preestablecidos, el amor es para todos, es aceptación y es compartir. […] Hay innumerables formas de amor, y todas son muy respetables y tienen derecho a existir. Nunca te equivocas cuando amas. El amor vive y los que tienen el coraje de amar», dice. La ex monja, en una entrevista con Chi, dijo: «¿Prejuicios contra las personas LGBT? Conozco a muchos homosexuales, y si pienso en ellos, nunca los juzgaría mal. ¡Sé muy bien que son personas sensibles y extraordinarias como nadie y también deberían tener la oportunidad de poner los ojos en blanco y agradecer al Señor por el regalo de la vida! «.

Hoy tiene una nueva vida, diferente y en cierto modo llena de estímulos. Christina también habla de su cambio de la siguiente manera: «Creo que una fuerte pasión por la vida me empujó a este cambio. Creo que no podemos perder el tiempo dando tanto espacio a nuestros miedos. El miedo es el enemigo de la luz. Y la luz es precisamente el elemento que me empujó hacia este cambio en la búsqueda constante de Más que pueda dejar huella no sólo para mí sino también y sobre todo para los demás.