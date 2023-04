Isola 17, el choque de camadas entre Alessandro Cecchi Paoni y Nathalie Caldonazzo

La nueva versión de Isla de las celebridades y ha comenzado Solo esta semana Pero ya empiezan a surgir las primeras fricciones y los primeros enfrentamientos. Esta noche, de hecho, fueron los protagonistas de una furiosa disputa. Alessandro Cecchi Paoni Y Natalia Caldozzo.

Todo empezó cuando Corinne Cleary Tuvo miedo de dormir en cierto lugar, es decir, no lejos de la tienda donde dormían las mujeres, a causa de una culebra que andaba por aquellos parajes. Y en este punto Alejandro Él afirmó:

La serpiente necesita el calor de la roca para no moverse y nunca vendrá aquí porque es el mar y no ve nada. Si pones tu alfombra y te diriges allí, en este tótem.

allá Caldonazoo Él respondió de inmediato:

Pero ¿por qué cambió eso? Estamos protegidos por una lona gigante. Pero ella nunca dormirá aquí porque la serpiente está allí.

con Alejandro que continuó:

Cambia que no queremos dormir allí. No vengas aquí, hay una cosa llamada ciencia. Serpientes aferradas a las rocas.

en este punto natalia trueno: «Pero ella no duerme allí sola, y no sirve de nada que grite. No siempre se trata de aullar«. Alejandro En ese momento ya no nos vio y me fui en su contra:

Grito todo lo que quiero, porque dices estupideces. No sabes nada de zoología. pescadero. Eliges confiar en esta persona ignorante o en mí.

«¿Pescadero para quién? Este tipo odia a las mujeres, tiene un problema con las mujeres.Entonces presioné Caldonazoo. Solo Corinne trató de apaciguar a los espíritus, diciéndoles a los marginados:

No llames a la esposa natalia, Por favor. Lo hiciste por mí. Pescadería No.

aquí Video del choque entre los marginados