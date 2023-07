Isla de la tentación, la ex cara del espectáculo se muestra con su nuevo amor y la inundan las críticas: sus palabras

Después de que se conocieron en Isla de la tentaciónY Luciano Ponzo Y manuela carrero Comenzaron un romance que tuvo sus altibajos hasta el otoño pasado, cuando Luciano Entré como competidor en casa afiliado novia vip.

Tras el final de su historia, ambos prefirieron mantener en privado el estado de su relación, al menos hasta ayer, cuando Luciano Publicó en las redes sociales una foto de sí mismo junto a lo que parece ser su nueva novia, con la leyenda: «Tiempo de ser felizSu nombre sabrina desagradable Y actriz y escritora, aunque no conocida por el gran público.

Sin embargo, la imagen causó mucho revuelo y Luciano Se vio ensombrecido por las críticas de quienes acusaron al ex seductor de siempre fingir estar en una relación con Manuela:

Manuela Ella lo bloqueó en mayo de 2023, el joven al que tanto defendía y al que también defendió desde un principio, solo la buscaba con un propósito y le prometía el cielo y la tierra. Hay pantallas. Para ser honesto, fue suficiente, aquí nadie dice que no se puede ganar la vida, todos avanzamos y tomamos decisiones todos los días. Se trata de mentir descaradamente eligiendo un modelo que antes no estaba. Ve y sé actor, tal vez tengas esperanza de éxito.

aún:

Sé Manuela Su historia no ha terminado en meses. Lo bloqueé en mayo porque no se decidió, la engañó y tiró de ella, lastima que ya la conozco. Desafortunadamente, se merece lo que escriben, pero luego, en Gf, ¿qué tan falso es? Ojalá su nueva novia le diera lecciones de actuación e italiano.

Réplica de Luciano No dudó en comunicarse, y el ex seductor respondió primero en los comentarios a las acusaciones en su contra, y luego publicó dos historias en las que trató de aclarar su posición:

Naturalmente, una relación nacida en un programa de televisión está más expuesta y hay espacio para que la gente critique o anime a la pareja. Si la historia ya no funciona, no significa que no haya sentimientos, sino que como sucede en la vida de todos, las historias simplemente terminan. Todos deseamos que las cosas duren para siempre, pero a veces hay que tomar una decisión y tener las agallas para dejarlo ir antes de que la relación se vuelva tóxica. Tomé esta decisión. ¿Es mejor tener los rasgos y parar o quedarse en una relación que se vuelve tóxica y solo termina mal? Tenga en cuenta que antes de poder hacer comparaciones, debe tener toda la información, no solo basada en la portada sin leer el libro.

Esto no quiere decir que si las cosas no duran y dos personas se separan, nunca habrá sentimiento. He elegido en mi vida dejar ir a las personas y situaciones que me frustraban porque soy libre de elegir y es el amor el que te pone al frente de las elecciones y cuando decides renunciar a ti aunque puedas sufrir es este amor por mí es puro. Cada quien es libre de pensar lo que quiera en este mundo, lo importante es sentirse bien consigo mismo y con los demás, porque la vida es demasiado corta e impredecible, nunca deja de sorprenderte y no quiero impedirte nada. ¿Cómo sería la vida si no tuviéramos el coraje de correr riesgos?