Irlanda llora a Ashling Murphy, profesora de 23 años que se atragantó mientras trotaba – Corriere.it

Desde paula de carolis

Miles también han salido a las calles de Londres (y Australia) para manifestarse contra otro feminicidio. La joven de 23 años fue asesinada cerca de su casa en un pequeño pueblo

No muy lejos de su casa en Tullamore, un pueblo de unos pocos miles de habitantes, la joven conoció a su asesino. estrangulado y dejado morir. Aunque la ayuda llegó, expiró poco después. En Londres, y en otras partes del Reino Unido, en Irlanda y en otros países, decenas de miles de personas han salido a las calles, Todos con el mismo mensaje.Porque el asesinato de mujeres y la violencia contra las mujeres son dos problemas internacionales que comparten, y no hay silencio sobre ellos, sino un grito de dolor y rabia entre generaciones que no respeta fronteras geográficas ni biológicas.

debate nacional

Según un informe de las Naciones Unidas, cada hora mueren seis mujeres a manos de un hombre, la mayoría a manos de sus maridos o familiares. La epidemia, un hito pequeño pero significativo, en muchos países ya no está lejos del centro de atención.

La forma en que vemos el fenómeno está cambiando: el problema no es con las mujeres, sino con los hombres, dijo Orla O’Connor, directora del Consejo Nacional Irlandés de Mujeres. No todos los hombres son violentos, pero todos pueden y deben trabajar para que cualquier tipo de violencia contra las mujeres sea inaceptable. A raíz de la muerte de Everard, las mismas declaraciones generaron una polémica nacional, con hombres malévolos liberándose y la policía, en cuyas filas había peleado el asesino, dispuesta a asesorar a las mujeres sobre cómo protegerse. hoy no.