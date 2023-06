Irán y Venezuela: Firman acuerdos por $20 mil millones para comercio bilateral

Alemania vuelve a importar crudo iraní a pesar de las sanciones

[13 Giugno 2023]

El jefe del régimen islámico anunció, junto al presidente venezolano Nicolás Maduro, al margen de la visita del presidente iraní Ibrahim Raisi a Venezuela, que es la primera etapa de su gira, durante la cual visitará Cuba y Nicaragua. Hemos decidido aumentar la cooperación entre los dos países. El volumen de intercambio comercial entre Irán y Venezuela se incrementará a 10.000 millones de dólares en la primera fase, que puede aumentar a 20.000 millones de dólares en la segunda fase.

El presidente que lanzó -un exitoso ataque diplomático- para sacar a Irán del aislamiento temporal en el que cayó tras la masacre y la detención de mujeres y opositores. Señaló que «las relaciones de Teherán con Caracas no son relaciones diplomáticas ordinarias, sino que tienen un carácter estratégico. Los intereses, posiciones y enemigos comunes ayudaron a profundizar la cooperación entre los dos países y convertirla en estratégica”.

Maduro respondió: “Ahí está Venezuela de pie y tendiendo la mano a Irán. Estamos dispuestos a seguir avanzando en la construcción de un mundo nuevo. La República Islámica de Irán está jugando un papel excelente como una de las nuevas potencias emergentes en el mundo. Firmamos 25 acuerdos durante esta histórica visita del presidente Raisi. Actualmente se están negociando acuerdos para nuevas inversiones. El desarrollo científico y tecnológico que Irán ha logrado a través de sus propios esfuerzos es impresionante”.

Antes de la conferencia de prensa conjunta entre Raissi y Maduro, los ministros y otros altos funcionarios de los dos países firmaron 19 acuerdos de cooperación y memorandos de entendimiento destinados a expandir la cooperación entre Teherán y Caracas en muchos sectores, incluido el sector petroquímico, a medida que ambas partes avanzaron. Ampliar la cooperación integral en el sector petrolero.

Maduro también afirmó que firmó un acuerdo para crear una naviera “con el objetivo de aumentar el comercio entre los dos países. Estamos en el lado correcto de la historia, Irán y Venezuela. Juntos seremos invencibles”.

Un portavoz del Comité de Desarrollo del Comercio Interno de Irán, Seyyed Ruhollah Latifi, dijo. Y adelantó que “las exportaciones no petroleras de Irán a Venezuela ascendieron a 118 millones 102 mil dólares, con un crecimiento de 416% en el año anterior (2022)”. Según Radio Iraní Internacional IRIB“Los principales productos básicos no petroleros que Irán exporta a Venezuela son automóviles y repuestos, productos pesqueros, productos químicos, medicamentos, vacunas, artesanías y productos electrónicos”, dijo Latifi. Las importaciones del año pasado de este país a Irán fueron componentes de aeronaves, repuestos y equipos electrónicos. En cuanto al comercio con Cuba: Las importaciones de Cuba son principalmente medicamentos y equipos médicos. Con la visita del presidente a Nicaragua esperamos ver el inicio de una interacción comercial con este país.

“La gira de Raisi tiene como objetivo aumentar el nivel de cooperación económica, política y científica de Irán con los tres países latinoamericanos que han sido sancionados por Estados Unidos”, dijo la agencia oficial de noticias iraní Pars Today. Durante más de una década, las sanciones arbitrarias de Estados Unidos han ayudado a fomentar buenas relaciones diplomáticas entre Cuba, Irán, Nicaragua y Venezuela, que luchan en foros internacionales contra las políticas de Estados Unidos dirigidas a países que no se ajustan a la voluntad de Washington. El último presidente iraní en visitar Cuba y Venezuela fue Hassan Rouhani en septiembre de 2016, mientras que Mahmoud Ahmadinejad realizó su última visita presidencial a Nicaragua en 2007. Irán y Venezuela son miembros del cartel petrolero de la OPEP, lo que naturalmente los coloca en el centro de las discusiones internacionales. sobre la crisis energética provocada por el conflicto entre Rusia y Ucrania el año pasado.

Pero Irán no solo comercia con «estados canallas»: según LPrensa de Irán La agencia, “La información más reciente publicada por el Centro Estadístico Europeo (Eurostat) indica que Alemania importó un gran envío de petróleo crudo o productos derivados del petróleo de Irán por primera vez en los últimos cinco años. Según Eurostat, este país importó 69.737 toneladas de crudo o derivados del petróleo de Irán en marzo de este año. Alemania importó un cargamento de 10.000 toneladas de crudo o derivados del petróleo de Irán en octubre de 2018. Bulgaria, como otro miembro de la Unión Europea, importó 147 toneladas de crudo o derivados del petróleo de Irán en el primer trimestre de este año, lo que representa obviamente no personal, una tarea. En consecuencia, dos miembros de la Unión Europea importaron petróleo crudo o productos derivados del petróleo de Irán en el primer trimestre de este año, en contravención de la política de embargo de petróleo estadounidense contra Irán. Las importaciones totales de la UE de petróleo procedente de Irán en este periodo ascendieron a 69.884 toneladas, lo que no se registraba desde 2018, cuando Estados Unidos se retiró del Joint Comprehensive Plan of Action (el Plan de Acción Integral Conjunto firmado en 2015 por los 5+ 1 grupo e Irán, Sr. Dr.). Según este informe, en todo 2022, los tres países Bulgaria, Rumanía y Polonia importaron un total de 4.181 toneladas de crudo o derivados del petróleo de Irán. La inclusión de datos de importación de petróleo iraní en una base de datos oficial europea muestra la voluntad de las autoridades europeas de distanciarse de las sanciones o al menos mostrar su oposición a la política de sanciones de EE.UU. contra Irán.

Mientras tanto, Irán está restableciendo o fortaleciendo las relaciones diplomáticas con los antiguos enemigos de las monarquías sunitas absolutas en el Golfo, y el nuevo embajador iraní en los Emiratos, Reza Al-Amiri, dijo: “Un futuro brillante y prometedor espera a las relaciones entre los dos países. países, ya que el impulso diplomático en la región de Asia occidental ha cobrado impulso en los últimos meses.

Los iraníes, los emiratíes y los saudíes han estado luchando entre sí durante años, directamente o a través de milicias delegadas, en Yemen, Siria e Irak, pero a su llegada ayer a la capital emiratí para comenzar su misión, Al-Amiri dijo: “ Espero establecer relaciones mutuas con una mayor expansión en línea con la determinación de los poderes de los dos países. El 7 de junio, el nuevo embajador iraní se reunió con el Ministro de Relaciones Exteriores iraní, Amir Abdollahian, quien destacó «la necesidad de fortalecer las relaciones con los vecinos, prestando al mismo tiempo atención especial a los asuntos de los expatriados iraníes en los Emiratos Árabes Unidos».

Hoy, Pars afirma que “Amir Abdullahian viajó a los Emiratos Árabes Unidos en junio del año pasado para rendir homenaje a la muerte del presidente Khalifa bin Zayed, mientras que Teherán dio la bienvenida al nombramiento del nuevo gobernante del estado del Golfo. El viaje de Amir Abdollahian fue la visita de más alto rango de un funcionario iraní al estado del Golfo en varios meses.