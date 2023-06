Bolsas de Valores Hoy, 13 de junio. La inflación estadounidense se desacelera más de lo esperado. China recorta inesperadamente las tasas de interés

Bancos, Orcel (Unicredit): «No hay condiciones de fusiones y adquisiciones en Italia»

En Italia hoy no hay condiciones para una fusión entre bancos italianos. Así habló el CEO de Unicredit, Andrea Orcel, en la conferencia de la Federación Bancaria FABI. «Por el momento, cada banco italiano tiene su propia estrategia y esto no permite ‘fusiones y adquisiciones’, no hay números ni intenciones». Luego, Orcel vuelve a la oportunidad fallida en 2021 de hacerse cargo de Mps: «Las dos redes fueron, son complementarias» y operarán «bajo las circunstancias adecuadas».