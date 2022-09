Inzaghi satisfecho, ahí está Acerbi. Chang dice no al PSG por Skriniar

ACERBI en CONI para exámenes médicos, luego firmar

Francesco Acerbi, jugador del Inter: Falta en el oficial la firma que llegará después de obtener solo el ajuste deportivo. El exjugador de la Lazio llegó hace unos minutos al Cone Center de Milán para los habituales reconocimientos médicos. Mientras tanto, su agente, Andrea Pastorillo, siempre está presente dentro de la sede del club nerazzurro para ultimar los últimos detalles.

Akirbi: El modo está desbloqueado, Inzaghi obtendrá la posición deseada

Adiós a Agoume y Salcedo Fath Acerbi en el Inter: Obligar a Marotta y Oselio a Stephen Chang dio sus frutos a Inzaghi, que pidió en repetidas ocasiones un nuevo defensa para completar la plantilla. Acerbi llega cedido gratis por la Lazio con derecho a devolución.

Desde Francia, lanzamiento del PSG para SKRINIAR: 70 MLN

Paris Saint-Germain está listo para el último ataque de Milan Skriniar. Según RMC Sport, el club parisino está dispuesto a enviar una nueva oferta de 70 millones con bonificaciones incluidas. El optimismo se filtra bajo la Torre Eiffel, aunque el Inter considera ahora que el eslovaco no está a la venta. Según L’Equipe, en las últimas horas, el presidente Al-Khelaifi estuvo en contacto directo con Stephen Chang, reiterando su deseo de traer al jugador a París si no de inmediato -ante una oferta que no superará los 70 millones-. – En enero, la confianza de no renovar la lengua eslovaca. La posición del Inter no cambia: el jugador no se mueve.

Salcedo también felicita: Destino Bari

Eddie Salcedo se acerca a Barry. Según informa fcinternews, el delantero nacido en 2001 de los planes de Inzaghi está a punto de pasar «cedido al equipo de Apulia, que aspira a ser el campeón de la Serie B». , queda por determinar».

Agum Trois: Se ha llegado a un acuerdo sobre el préstamo seco

Lucien Agome, fuera del Inter de Milán, jugará una temporada más en la Ligue 1. El centrocampista nerazzurro, que se incorporó en los últimos días al Lorient, vestirá en cambio la camiseta del Troyes: el club transalbanés ha llegado a un acuerdo con el Inter para la cesión por un año.

Shaddad Akengi, un funcionario de la ciudad

Mientras el Inter busca un defensa para complacer a Inzaghi, uno de los objetivos más importantes de los nerazzurri en los últimos días se ha desvanecido por completo: Manuel Akanji es nuevo jugador en el Manchester City. El ex central del Dortmund ha pasado ahora reconocimientos médicos con el club inglés y se marcha a Manchester por unos 17 millones de euros. Celebrado hasta 2027.

Tratando de convencer a Zhang de UNERBI

Inzaghi quiere a toda costa un defensa central para ocupar el puesto que deja vacante Ranokia, pero Stephen Zhang se defiende para no aumentar el sueldo. La directiva y el técnico nerazzurri intentarán convencer al presidente hasta las 20 de la noche. Acerbi siempre es el centro de atención, pero también hay que tener cuidado con Zagadou que es gratis y también podría llegar en los próximos días.

Jordi Alba no entra

Jordi Alba no vestirá la camiseta del Inter. El lateral español del Barcelona fue propuesto a los nerazzurri, pero Marotta rechazó ayer la oferta.

Doble actuación de Jordi Alba

Extraoficialmente, Barcelona e Inter niegan el caso Jordi Alba. Y los medios españoles, que relanzaron el proceso y especularon con que los blaugrana podrían pagar el 60% del salario, explicaron que el jugador no quiere moverse y que el pesimismo se filtra en el club catalán.

El principio del acuerdo con el Barcelona para Jordi Alba

Sorprendente remate del Inter, que tendrá como principio de contrato con el Barcelona a Jordi Alba. Así lo informaron los medios españoles, explicando, sin embargo, que aún falta el jugador que sí a la venta. La fórmula será un préstamo con derecho a rescate

El interior es un SKRINIAR increíble.

A pesar del nuevo ataque del Paris Saint-Germain en el último minuto, el Inter decidió que no cedería al Milan Skriniar ante ninguna oferta. Escrito por Pasquale Guarro de CalcioMercato.com

El nuevo nombre de la defensa es Zagado

El nuevo nombre de la defensa del Inter es Dan-Axel Zagado. La clase de 1999 fue emitida por el Borussia Dortmund y Marotta inició negociaciones con su agente. En las últimas semanas, también ha terminado en las escenas de Roma. El centrocampista de 23 años es la primera opción en estos momentos para premiar al defensa Inzaghi. Y el trato no necesariamente tiene que estar cerrado mañana día 20. Zagadou está de regreso después de dos años turbulentos con muchas lesiones.