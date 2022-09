Cambio climático, alerta constante de aumento del nivel del mar

22



























El año 2001 se hizo famoso a nivel cinematográfico en la película Space Odyssey de Stanley Kubrick. El 2100, por otro lado, permanecerá en otros récords de «Odyssey», nuestro mar. La alarma la dio un grupo de investigadores que publicaron su estudio en la revista especializada «Nature Climate Change».

El cambio climático ya está solucionado Calentando el agua de nuestro planetaSin embargo, no era menos preocupante el nivel que alcanzarían en menos de un siglo. Según los expertos Servicio Geológico de Dinamarca y Groenlandialos océanos y más allá alcanzarán un valor 27 cm más que el valor actual.

La «falla» está enteramente en la capa de hielo de Groenlandia. Ya no es un misterio que se derrite de día y esto traerá el mar a crecer exponencialmente. Incluso con bajas emisiones de CO2 no habrá mejora desde este punto de vista, por lo que surge la pregunta: ¿qué deben esperar las generaciones futuras? Los investigadores observaron los ritmos fusión de la corteza que se registraron en los últimos 20 años (más específicamente entre 2000 y 2019). Las expectativas pronto se tambalean y no te harán dormir tranquilo.

La evolución del calentamiento global

En caso de que estas melodías se conserven en el futuro, entonces 27cm El aumento del nivel del mar es inevitable. El agua de la Tierra ahora es irreconocible: cálida, contaminado con mercurio Y pronto, mucho más alto. Entre otras cosas, ni siquiera debe considerarse que la escala calculada por los expertos daneses es aproximada. De hecho, estos investigadores enfatizaron que es un valor «sabio» derivado de un escenario en el que El planeta Tierra dejará de verse afectado por el calentamiento gradual. Es la primera vez que suena una alarma tan grave, no hace mucho, de hecho, el pronóstico era menos dramático.

Otras cuentas

Hace apenas un año se hablaba de un mar afectado por una subida, de nuevo para 2100, de entre 2 y 5 pulgadas (entre 5 y 12 centímetros para ser exactos), dato registrado porIPCC (Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático), el organismo intergubernamental que ha investigado científicamente el cambio climático desde 1988. En el caso de los Estudios geológicos de Dinamarca y Groenlandia, la mayor precisión depende de las imágenes satelitales que monitorean la capa de hielo y su espesor, a diferencia de otras investigaciones que ha usado en su lugar solo Modelos matemáticos. El mencionado 2100, entre otros, contará con un mes especial en materia de ciencia.

Por ejemplo, el 10 de marzo del año en cuestión es la fecha en la que se podrá asistir Eclipse solar anular, específicamente del Océano Pacífico. Este fenómeno se produce cuando la luna se encuentra en el punto más alejado de su órbita y el cono de sombra no alcanza a alcanzar la superficie terrestre. los 4 de septiembre de 2100En cambio, será visible un eclipse solar total del continente africano. Nuestro satélite dará un espectáculo, a diferencia de nuestro mar que nunca deja de actuar Fuerte preocupación de toda la comunidad científica.