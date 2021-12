Inzaghi: «El Inter se sintió bien desde el principio. ¿Scudetto? ¿Todo abierto. Eriksen? Lo abrazo»

Fue un juego que no se debe subestimar, que se debe ganar como un gran equipo para presionar a los oponentes en el período previo al torneo. Enterrar Por Simone Inzaghi en Arechi contra Salernitana vuelve a brillar con una luz deslumbrante y da en el blanco, devolviendo tres puntos muy importantes en el camino hacia la segunda estrella. De esto también es consciente el técnico de los nerazzurri, Simone Inzaghi, quien dijo en una entrevista con DAZN tras el partido:

Todo para perder – «En estos partidos tienes todo que perder. Los preparamos bien estos días, sabíamos que teníamos que lidiar bien con ellos de inmediato para no darles a nuestros oponentes la oportunidad de contraatacar. Hicimos lo que teníamos que hacer, sabíamos que teníamos que jugar un partido importante ”.

Arquitecto de interiores – «¿Ausilio me presentó como ingeniero interno? Obviamente me agrada, pero como dije, inmediatamente encontré un club importante que creyó en mí y en mi equipo y que siempre me apoyó. Y luego entreno a los jugadores. Es mostró una gran disponibilidad «.