Invitados Fabio Fazio Che Tempo che Fa 26 de marzo: Sir Ben

Todos los invitados de Che tempo che fa esta noche 26 de marzo que están en la mesa de Fabio Fazio y vamos a conocer al invitado internacional de Hollywood

Invitados a Che tempo che fa esta noche 26 de marzo a gran profundidad, para un episodio verdaderamente imperdible. Comienza con el Ministro de Cultura Gennaro Sangioliano, para presentar la nueva novela de Daniel Benac, que llegará a partir del 28 de marzo a las librerías, Capolinea Malaussene, del ciclo Belleville. Hablaremos de la espantosa actualidad y explicaremos lo sucedido en el juicio a los terroristas responsables de los atentados de París del 13 de noviembre de 2015. Tomó la palabra Emmanuelle Carrere, autora del Informe V13. No podía faltar un salto al mundo del deporte de Fabio Fazio, con Sofia Joggia dispuesta a contarla esta noche sobre ella y su vida privada. En entrevista con el maestro, la campeona de patinaje artístico, campeona del mundo, repasará sus largas experiencias, entre satisfacciones y decepciones. Representando al mundo de la música en Che tempo che fa En el episodio del 26 de marzo estará Diodato, quien próximamente lanzará su cuarto álbum, So Special. No podía faltar Roberto Burioni, quien evaluará la situación del Covid y no solo en Italia y el resto de Europa.

En el campo de la medicina también residió con el profesor Giuseppe Corigliano. El maravilloso invitado de Fabio Fazio esta noche es, sin duda, el actor dos veces ganador del Premio de la Academia. ben affleck. Una larga carrera llena de éxitos, como guionista, actor y director. Una estrella majestuosa, pronto en el cine con su nueva película de dirección, AIR – The Story of the Great Leap, que cuenta la historia de la asociación entre el entonces joven Michael Jordan y Nike con su amigo Matt Damon, abriendo la sección de baloncesto, encendiendo una revolución comercial y cultural. Es difícil pensar que en el estudio a Ben Affleck no le harían una sola pregunta sobre su nueva esposa, Jennifer Lopez, quien en su vida después de 20 años, otros amantes e hijos, encontró un matrimonio perdido (para ella) y uno Las Vegas cuyas fotos han dado la vuelta al mundo, celebrando una historia digna de Reproducida en los cines. En cambio, el contenido del monólogo de Luciana Letizito es ultrasecreto.

Fazio invitados 26 de marzo: La mesa

Como es habitual, el programa, dirigido por Fabio Fazio, flanqueado por Luciana Letizito y Philippa Lagerback, consta de tres secciones. El primero es The Shorter, que se transmite de 8 pm a 8:30 pm y es un adelanto. Luego se propone el episodio real, con invitados de excepción, italianos o extranjeros, interesantes entrevistas y un monólogo imperdible de la humorista Luciana Letizito. La parte final y concluyente del amado programa está dedicada a Che Tempo che fa – Il Tavolo. Una parte ciertamente no histórica, sino muy reciente, que inmediatamente llamó la atención de la audiencia, pues surgió un enfrentamiento casi amistoso, lleno de inspiración, comedia y reflexión. Hemos hablado en el pasado de todo, incluso de la dura actualidad con Roberto Saviano. Sin embargo, en el episodio del domingo 26 de marzo, la mesa de Fabio Fazio acogerá a muchos humoristas, empezando por Nino Frassica, ahora ineludible, así como la Sra. Coriandoli, que hará reír al público con la Banda de Gialappa, Teo Tecoli como Caccamo y Francesco Paolantoni. Luego espacio para las preguntas de Gigi Marzullo, así como para los relatos de Simona Ventura. También asistieron Elaine Heading y los ya mencionados invitados Sofia Joggia y Deodato.