Invertir en acciones en 2023: ¿en qué enfocarse?

Dónde invertir en acciones En el 2023?



El próximo año aún es una incógnita para muchos inversores que esperan ansiosos un reinicio Bolsa de Valores Ojalá un comienzo Nuevo ciclo alcista. Muchos fondos de inversión se han mostrado dispuestos a invertir en acciones con vistas a la reactivación. De manera similar, la evidencia fáctica muestra que A contexto económico Todavía algo incierto, y más orientado hacia nuevos descuentos en lugar de continuar con la actual Marcha del Levantamiento Navideño.

¿Seguirá subiendo la bolsa en 2023?

2022 fue un año aterrador para los inversores bursátiles: El S&P500 ha venido a perder hasta 30% en comparación con su máximo. los Promedio Industrial Dow Jones salió 20% En comparación con sus niveles más bajos en septiembre, el Nasdaq 100 en vez de 14,6%. Sin embargo, muchos expertos siguen siendo optimistas sobre el final del año. hasta el Índice de Volatilidad Cboe (VIX) casi alcanzado 20 por lo menosque es un valor indicativo de cierta tranquilidad por parte de los comerciantes y operadores de bolsa.

Miedo a la alturainflación Acompañado por Saab La política monetaria Los bancos centrales generaron temor entre los comerciantes de acciones. Sin embargo, desde octubre, el mercado ha comenzado Nueva tendencia alcistafamoso «Marcha navideña». Muchos argumentan que esto es una clara señal de un cambio en las estrategias de inversión de los fondos. Estos últimos toman posiciones largas en el mercado a la luz de una flexibilización de la política monetaria Por la posible disminución de la tasa de inflación. Por lo general, en noviembre y diciembre los administradores de activos realizan Ajustes de cartera Reposicionamiento para el próximo año: esto puede indicar un mercado alcista en el mercado de valores 2023.

¿Cómo se posicionan los fondos y bancos de inversión en el mercado?

Algunos fondos de inversión ya han comenzado a recomendar depósitos de acciones a sus clientes. Este es el caso, por ejemplo, de Intigrity Asset Management que sugiere la compra De empresas de pequeño capital En los sectores que se verán más afectados en 2022. Los sectores en los que los fondos emergentes se muestran más proclives a invertir se han convertido en empresas de saludrelacionados sector transporte Y esos Industrial. Lo que impulsa a los gerentes a comprar es Conveniencia estadística como tal Apenas En el pasado, el mercado de valores ha sido bajista durante dos años consecutivos: este tipo de escenario se ha dado en un siglo de bolsa. solo cuatro veces. Sin embargo, la compra desproporcionada de acciones sigue siendo el comportamiento de muchos inexplicable Dado que los bancos de inversión ahora esperan que Presunta certeza un comienzo Recesión En 2023. Básicamente, si esto sucede, probablemente podamos esperar daños económicos muy grandes, como la crisis de Internet. Sin embargo, aunque los discursos pronunciados por el Presidente de la Cámara de Representantes FED Jerome Powell No parecen transmitir preocupaciones importantes de la misma manera que no sugieren positividad. De hecho, algunos bancos de inversión siguen tomando posiciones bajistas En el mercado: Este es el caso con el que Goldman Sachs se inclina más a trabajar opciones de venta RelacionadoS&P500 En lugar de buscar contratos largos. Los analistas de Morgan Stanley también están de acuerdo en que el mercado bajista no ha terminado y esperan una fuerte caída en los mercados a partir de Primer cuarto para 2023, que es el período en el que el S&P500 podría alcanzar un nivel 3000. Por supuesto, también hay quienes optan por mantenerse fuera del mercado. Espere Más confirmaciones: los datos sí importan una ventaja tristeza activos líquidos En cajas fuertes, este valor alcanza i Alturas de contrato. Esto puede haber afectado negativamente el valor Extensión VIX Que en realidad cayó al nivel 20. Los analistas de JPMorgan Chase también están de acuerdo con la visión bajista expresada por sus pares de la industria con respecto a la primera mitad de 2023.

¿Dónde invertir en 2023? Presta atención a las flechas en el primer semestre.

Muchos observadores del mercado esperan caídas en la primera mitad de 2023. La razón radica en la desafortunada combinación de Aumento de los costos laborales es un Bajos márgenes de la empresa.. Según su opinión, el recorte de dividendos aparecerá en los balances del trimestre, lo que generará preocupación en el mercado bursátil. En promedio, los expertos predicen uno en 2023 Disminución de las ganancias corporativas afiliado 9%. Por supuesto, el mercado se mueve en función de Expectativas Por lo tanto, el mitin navideño puede utilizarse como una oportunidad para protegerse contra el ‘efecto junio’.

Además, varios indicadores inactivos durante mucho tiempo parecen haber vuelto a despertar dando señales desalentadoras a los comerciantes largos:Rastreado deshabilitado Predice una caída en el S&P 500 el próximo año y este índice no ha brindado señales bajistas agregadas desde 1999. También desde el mercado de valores y opciones Parece que no hay señales positivas: la demanda de llamadas está cayendo mientras los comerciantes están pagando dinero por las llamadas. opciones de venta Marca para protegerlos nuevos registros.

Invertir en acciones en la segunda mitad de 2023

Del mismo modo, los analistas de JPMorgan se mantienen muy positivos sobre el dólar. segunda mitad de 2023 fije el precio objetivo para El S&P500 el nivel de la 4200. Es probable que la política monetaria se vuelva menos restrictiva después de la reducción variable inflacionaria. En ese período pueden surgir condiciones para asumir el ajuste de las variables fundamentales de las empresas. Según esta visión, para 2024, las empresas deberían poder volver a trabajar a valores económicos récord.

¿Debería invertir en acciones antes de 2023?

En general, se cree que el año 2023 estará marcado por una extensión mayor volatilidad, lo cual es un factor que complica la gestión del riesgo de inversión. Además, si las estimaciones de los bancos de inversión son ciertas, el S&P500 no ofrecerá una prima tan atractiva sobre los valores actuales. en el principio, relación riesgo-recompensa aun quedan muchas cosas no atractivo.

Hay que tener en cuenta que en la actualidad sigue siendo especialmente difícil hacer estimaciones precisas sobre la tendencia futura. Hay tantas variables en juego que la ocurrencia del efecto «sorpresa» parece obvia: muchas veces en el pasado la hipótesis menos probable terminó siendo también la más cierta.



Básicamente, dado el fuerte contexto de indecisión, es hora de buscar mejores alternativas: por ejemplo, hay muchos expertos que últimamente han estado observando el mercado de bonos con mucho interés.