Inter Chelsea, comienza el diálogo: «¿No a Lukaku cedido? ¡Lo compramos!» | Portada

Al igual que el año pasado, el Inter decidió apostarlo todo por Romelu Lukaku. El programa se acortó, luego de que los rumores lo vincularan al Milán, El futbolista y el club hablaron para determinar futuros movimientos, con Gran Roma Quien reiteró su deseo de seguir con los nerazzurri, tanto en el club como en las personas a su lado. En definitiva, más allá del temerario delantero centro belga, que También rechazó ofertas de ArabiaNo tiene intención de dejar el Inter por ningún motivo, pero a estas alturas Ausilio y Marotta tendrán que dar unos pasos hacia el Chelsea, que se ha expresado con igual claridad. No están dispuestos a dar marcha atrás desde Londres: la operación se puede hacer, pero no estarán dispuestos a sacarla adelante en las mismas condiciones que el verano pasado. Por lo tanto, no hay préstamo, sino solo operaciones finales. «Lo compramos» – Un discurso que el Inter está preparado para afrontar, aunque Primero habrá que abandonar Onana. Tras recoger sus ahorros, Ausilio se presentará en Londres con esta propuesta: un préstamo a un año con compromiso de compra por importe de 30 millones. Para apoyar la propuesta de Nerazzurri, También Romelu Lukaku, dispuesto a volver al campo, como ya hiciera en el pasado. En este punto, los Blues tendrán que decidir si continuar con el tira y afloja o suavizar su postura.Pero lo cierto es que, al igual que el año pasado, el ataque del Plan A del Inter siempre lleva el mismo nombre y apodo: Romelu Lukaku. Todos los demás vienen después.