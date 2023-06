Conduje un McLaren Artura en California, así es como me fue

Tu dices McLaren Y ya piensas en la historia de la Fórmula 1 para la fechauno con mayúsculacompuesta por hombres, olor a aceite y gasolina, glamour y chicas de portada, pero también por pilotos mutilados y casi distorsionado Después del Gran Premio, con marcas de gafas para identificar la parte limpia de la parte negra como el carbón.

Y también está la historia de un hombre que viene del lugar más lejano imaginable, que es Nueva ZelandaPara escribir páginas inolvidables. bruce mclarenque pasa horas en el taller de la estación de servicio de su padre, decide convertirse en piloto y de hecho se convierte en piloto, llegando a Europa gracias a otro dios de la Fórmula 1: jack brahman. En 1959, con el establo Cooper, cumplió veintidós años. El piloto más joven para ganar una carrera. Pero esto no fue suficiente y en 1963 fundó Bruce McLaren Motor Racing Ltd. Cuando debutó en la Fórmula 1 en 1966, era uno de los tantos equipos que daban vueltas en el circo del Campeonato del Mundo, y Bruce ciertamente no sabe que dio vida al que sería uno de los equipos. Los establos más largos de la historiaJusto detrás de Ferrari.

E incluso sin Bruce, que murió corriendo en Goodwood en 1970, McLaren acumularía victorias en los años siguientes. La lista de campeones del mundo es impresionante: oY ProstY hakkinenY PerseguirY elogiar Y Fittipaldi. Se sabe que los italianos son fanáticos de Ferrari, por lo que se pusieron la Clase S de doble filo.Aquí está McLaren que sacudió el corazón de muchos de nosotros. Sí, porque si por fin tenemos una admiración sin límites por el automovilismo británico, McLaren representa lo más parecido a lo que conocemos. Es la historia de un hombre, un equipo y una marca de superdeportivos. te dice algo ¿VERDADERO?

¿Cómo se ve el McLaren Artura de cerca?

Estos son los pensamientos que pasan por mi mente cuando veo McLaren Artura El Vive. La conocí en MiMo 2021, pero esta vez tenía que ir a California, ON Valle de Sonomaa unas dos horas en coche desde San Francisco.

McLaren Artura Uno Coche eléctrico súper híbridocertificado por un Fuente baja y simplificada. Pero sobre todo, el Artura es un McLaren, que sigue propia identidad En un mundo de copias y clones. Puede reconocerlo a primera vista, a pesar de la serie de soluciones estilísticas innovadoras. No se trata sólo de los faros, casi una firma, sino de Muchos pequeños detalles Que se cose en un vestido a juego y bien proporcionado.

Hay una nariz clara y alargada, que se dirige hacia abajo, despidiendo ese aire determinación que siempre satisface. El techo está hecho de un solo componente de aluminio que se extiende suavemente, incluido A.A. enfoque valienteO, que destaca el principio de pureza formal que caracteriza al vehículo así como la filosofía de la ingeniería ligera, que siempre ha sido un elemento clave de ADN McLarenahora en el corazón de las opciones de diseño.

En las profundidades encontramos un Luces LED largas y delgadasque no persigue el efecto glamour sino la elegancia y la modernidad. Dos tubos de escape en el medio pero en lo alto, dicen mucho más de lo que puedes imaginar, mientras que los deflectores de carbono ayudan a mejorar la aerodinámica general.

Motor biturbo V6 y motor eléctrico Axial Flux

el tren motriz Della Artura combina el motor V6 biturbo de 3.0 litrosque entrega 585 caballos de fuerza, con un motor eléctrico de 95 caballos, en potencia total 680 caballos de fuerza. Comparado con el anterior V8, el V6 tiene dimensiones más compactas y Peso reducido en 50 kg.19 cm de largo. Esta combinación de potencia y ligereza se traduce en un rendimiento sobresaliente, superando incluso a modelos como Elva y Senna, tanto que la potencia específica de Artura asciende a 487 hp por tonelada.

Los turbocompresores gemelos del motor de seis cilindros están colocados más abajo que los del 720S V8. Esta disposición proporciona más espacio para la refrigeración, Garantice un rendimiento óptimo. Además, el sistema de escape está diseñado para ser lo más «recto» posible, minimizando la pérdida de potencia y manteniendo un sonido distintivo.

Otra característica distintiva de Artora es el diseño del motor eléctrico, conocido como Flujo axial. Para que te hagas una idea, este motor tiene un tamaño similar al de un freno de disco de McLaren, pesa solo 15,4 kg, pero es capaz de generar hasta 95 CV y ​​225 Nm, lo que te permite recorrer hasta 30 kilómetros en un propulsor totalmente eléctrico. casi absolutamente. Silencio.

El paquete de baterías de iones de litio de 7,4 kWh está totalmente integrado en el cuadro Arquitectura ligera de McLaren (MCLA) por Artura. Se coloca en los bajos del coche, detrás del conductor, y está empotrado en el suelo y protegido en tres de sus lados por la estructura principal de fibra de carbono, mientras que en la parte trasera está protegido por el motor. Este modo optimiza el centro de gravedad y el momento polar de inercia, mejorando la agilidad dinámica del vehículo.

También hay que añadir que la gestión de la batería está diseñada de forma adecuada La carga no se agota por completo. Incluso durante los descansos prolongados, se mantiene una pequeña reserva de potencia para dar marcha atrás o arrancar el motor, lo que garantiza que el vehículo esté siempre disponible cuando sea necesario. Un enfoque que garantiza una mayor fiabilidad y una experiencia de conducción fluida. Por último, pero no menos importante, la batería se recarga de cero a 80% Se tarda 2,5 horasY te permite disfrutar rápidamente del rendimiento eléctrico del coche.

en las calles de california

Sí, dijimos rendimiento, pero ¿cómo te va? Cuando subo al avión tengo la primera sorpresa. aunque Puertas de apertura vertical Esto da un poco de miedo, no es necesario maniobrar para subirse al asiento. torsión. Claro, no es un SUV y, a diferencia de las camionetas a las que debes agarrarte para ponerte en marcha, aquí tienes que bajar más, pero no mucho.

Los asientos son cómodos, y la pantalla lo tiene trabajos digitales El tablero es claro e inmediato. Habría algo que decir sobre la segunda pantalla, la pantalla de información y entretenimiento. Aquí también, la obsesión de las tabletas falsificadas chocó, entre otras cosas, con los plásticos endebles, lo cual es una lástima, porque Artura, en palabras de Francesco Panella “vale más, mucho más”.

Una vez que me he instalado en «mi» Artura, lo pienso belleza de california, donde las mañanas son frescas, los días cálidos, el cielo se vuelve azul y las hojas nunca caen. Mientras las notas de Mamas and Papas suenan en mi mente, recuerdo las promesas cantadas con Dik Dik «Y vendré algún día». Ahora, con el Artura listo para empujar, estoy lleno de emoción, ansioso por disfrutar cada momento de conducción en estas carreteras y en este superdeportivo.

Cuando haga los primeros metros, perdónenme las primeras yardas, yo 680 caballos de fuerza Parecen desaparecer mágicamente. ¿Lo que sucede? L’Artura es dócilMudanza eléctrica en las horas punta de la mañana. No me invita a correr, sino que camina conmigo. Ella no está nerviosa, lo está. es fácil de conducir Como un coche de ciudad.

Como si no quisiera llamar demasiado la atención, pasa en silencio Junto a otros autos, experimentas reacciones sorprendentes. La belleza de esta área es que todo el mundo parece amar los autos, y cuando me ven levantan el pulgar o aplauden. Comienza el día con una sonrisa.

Continúo mi viaje, disparando el motor de combustión interna que se hace sentir Voz deportiva. La sensación es un cambio de piel, precisamente porque me parece que estoy conduciendo otro coche. Tal vez sea el sonido, tal vez sea el hábito de los motores convencionales, pero en las próximas millas, parece que lo tenemos. Llegar a conocer unos a otros entre sí. Cambio los modos del motor, cambio la configuración de la suspensión. todo es fácil, Todo está en el clavo. No necesitas ser ingeniero, pero tampoco necesitas ser un piloto experto.

Conduzco por las carreteras entre Healdsburg y el lago Parisa En un paisaje de postal, con colinas, viñedos, campos de cultivo, villas y grandes villas. El camino incluye curvas y contracurvas, donde finalmente puedo Intentar Está claro que l’Artura respeta escrupulosamente los límites. Por lo tanto, puedo apreciar cómo lo llamamos placer de conducir. Dirección «comunicativa» que lee la carretera, manejo asombroso y un motor con potencia ilimitada. Cada vez que atrapo un tramo que no es recto, es como una fiesta. Las curvas de horquilla son pura felicidad.

Veo las aguas azules del lago en el horizonte, en contraste con el paisaje semiárido que lo rodea, a pesar de las inundaciones de hace unos meses. Hago una pausa por un momento, pero no puedo, porque llamada arturo es más fuerte Me vuelvo al volante y sigo mi camino, tratando de hacer la mayor cantidad de millas posible en el tiempo que tengo disponible.

Después de unas horas de viaje me di cuenta de quién era Artura. algo extra De un superdeportivo «simple». Es un coche cómodoPorque nunca he estado en un superdeportivo. Y si me hubieran dicho que me fuera de California inmediatamente y me fuera a Nueva York, hubiera sido la mejor persona feliz en el mundo. ¿Por qué Arturo? No es un coche ventoso. O cansada, de esas de las que siempre debes desconfiar, porque te impulsa a ‘roer’ el camino en todo momento. pero sabe mordery cómo y cuándo fue necesario.

Tal vezcoche de todos los díasQuién puede, por supuesto. Puede ser un kilómetro excelente, siempre que sean dos como máximo y no lleves mucho equipaje. Pero también puede ser el superdeportivo que esperas desde el primer momento Pruébalo también en la pista..

Al llegar a mi destino y, por lo tanto, al concluir una prueba de manejo, me encuentro pensando que la definición correcta podría ser la de un superdeportivo «para caballeros». Un auto de desempeño generoso, pero para aquellos que no siempre tienen que aparecer y para aquellos que aman ese componente misterioso que lo hace tan Grandes coches británicos.

En Italia, el Artura comienza en 238 757 €, y toda la información sobre colores, equipamiento, opciones y sobre Web oficial de McLaren.

