Inps: enero 50,3 millones de horas sig con causa Covid (-42%)

10:24

Gale, vemos una franca remisión de la enfermedad.

“Desde el punto de vista epidemiológico, claramente estamos en una dirección positiva, estamos en un momento de franca remisión de la enfermedad, el objetivo es encontrar la manera de no volver a caer en circunstancias difíciles en otoño, me gustaría que el realismo que aprendes de las lecciones que recibí.” Y así, en el Ágora, en Ray Tree, Massimo Galli, Profesor de Enfermedades Infecciosas en la Universidad Estatal de Milán, al comentar sobre el progreso de la pandemia de Covid en Italia, agrega: «Una vez que hay aclaración, tendemos a dejar todo atrás. Pero no podemos ignorar el esfuerzo y la experiencia adquirida». En cuanto a la gran cantidad de muertes por el virus Cov-2 que todavía se ven a diario en Italia, señala: “Me gustaría una explicación y solo puedo motivar esto pensando que nuestro país es un país muy antiguo y también por eso”. última gran ola, también hay muchas personas mayores, a menudo lamentablemente no vacunadas, lo que justifica la tendencia hacia la progresión de la enfermedad hacia peores resultados «. El experto añade que sería interesante «conocer el número de muertes por Omicron». Saber esto, de hecho, “nos permitirá entender mejor cómo organizarnos frente a esta variante que, como sabemos, es la responsable de los casos menos graves. Pero si hay muchos contagios, también aumentan los más graves”.