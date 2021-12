Informe meteorológico – Clima absurdo, las temperaturas en las llanuras son hasta 15 ° C más bajas que en las altas montañas. Esto es lo que sucedió «3B Meteo

tiempo de leer

Crónica de un loco día de invierno

Pero, ¿qué tan calientes son las regiones montañosas? – No es una pregunta, claro, porque lo sabemos, pero el asombro es tal que nos preguntamos. Temperaturas el 31 de diciembreEl último día de 2021 es realmente asombroso. Dispersión térmica de ceros hasta 3600 m En los Alpes, llevan los máximos a 10-15 ° C por encima de la media en altitudes superiores a 1500-2000 metros. estación de levantamiento de mayor altitud, la de Meseta Rosa Posta A 3488 metros, estableces un límite superior positivo Yo + 2 ° C Tocando el récord absoluto de + 2,4 ° C en diciembre de 1993, debería haber -8 / -10 ° C. Anomalías extraordinarias también 1500 metros con + 17 grados centígrados Por ejemplo en la estación Promude (Usta) Ben 18 ° C 1300 ° C en Toria en Cuneo. 14 ° C 1750 ° C en Monte Malanot. La situación tampoco es muy diferente en los Alpes y los Prealpes orientales con 15 ° C en Malga Losch en la región de Bellunese a una altitud de 1750 m sobre el nivel del mar, y 16 ° C en Malga Larici en la región de Vicente a una altitud de 1600 metro. positivo + 0,6 ° C también es el máximo para la estación Marmolada a 3250 m. La situación es similar en los Apeninos centrales, uno de los cuales es la elevación máxima del Amatrice a 954 metros. Tengo 19 grados centígrados. Pero el calor anómalo también afectó a las regiones montañosas. En Toscana, a una altitud de casi 800 metros en los Apeninos, fueron descubiertos Valores hasta 19-20 ° CYo pasé 20 ° C a 700 m en las Marcas, 20 ° C también a Campobaso.

Fresco en Val Badana – La llanura no creería en las montañas, si un residente alpino viniera a contarnos su experiencia de verano a fines de 2021 y estuviéramos, digamos, a principios del siglo pasado, probablemente no creería el parmesano dado que en la ciudad del Valle de Bo El máximo no superó los + 4 ° C con Desviación superior a 15 ° C Menos que cualquier región montañosa o montañosa del norte o centro de Italia. Pero en Val Badana hacía más fresco, Ferrara solo + 3 grados Celsius La ciudad más fría de Italia hoy e Entre los más fríos de Europa. Error inversiones térmicas Y la niebla continua, especialmente en el sector central, que también favoreció a algunos Helada débil al amanecer.

Luz en la costa del Tirreno, fresca en el Adriático medio – Donde la niebla y las nubes bajas no dominaban, las temperaturas en las costas eran generalmente muy suaves. otoño. hecho yo 21 ° C entre las costas de Nápoles y Salerno, 19-20 ° C entre Metaponto y Tarantino, 20 ° C en las regiones de Ragusa y Trapani, 18 ° C también en Roma. La mitad del Adriático es más fría Porque niebla y niebla con valores incluso por debajo de la media como en el caso de San Benedetto del Tronto Que era un signo de principio Solo +6 grados Celsius, 11 ° C más bajo que el Piombino opuesto en la costa del Tirreno.

Temperaturas previstas en los próximos días – No cambiará mucho el día de Año Nuevo a nivel general, pero localmente también podemos tener diferencias importantes debido a la llegada de niebla y nubes bajas también en las costas del sur del Tirreno. Sin embargo, todavía hará calor en las montañas y todos los valores estarán muy por encima de la media. Condición similar también en el segundo y tercer día pero con una disminución inicial de los valores en las colinas y montañas de los Alpes y Prielps. Hipotermia parcial y limitada también en el cuarto día durante 5 de enero cruzando un frente frío traerá Fuerte caída de temperatura que volverá dentro de Befana a los valores normales del período.

