En auge «Los hermanos Di Filippo» en la televisión, Napoli ganó: «el mejor resultado de los últimos diez años»

Película Sergio Rubini Hermanos de Filippo, dedicados a la historia de Pepino, Tina y EduardoAyer ganó el Auditel Challenge, que reunió un promedio de 3 millones 944 mil espectadores en Rai1, equivalente al 20,3% del share, y superó al Caduta Libera Campionissimi que en Canale 5 recibió 2 millones 384 mil espectadores, equivalente al 13,4% .

«Mejor banda sonora de televisión en los últimos 10 años»: Productor Agostino Saka Celebrando la finalización de la película Los hermanos Di Filippo, dirigida y escrita por Sergio Rubini, quien ayer estuvo Rayo 1 Tocó 4 millones de espectadores, superando el 20% de la cuota.

“La película – explica Saccà, que produjo con Pepito – ha estado en trending topic en Twitter durante toda la noche, cosechando el aprecio de un público tan prestigioso y animado como el de las redes sociales. Luego nos sentimos abrumados con mensajes positivos del público y amigos. Poco – admite – lo esperábamos, después de 10 minutos de aplausos en el Festival de Roma y 12 minutos en el Teatro San Carlo, ante un público tan atento y difícil como el napolitano, el guardia celoso de su memoria colectiva.

Los hermanos De Filippo llegaron a Rai1 después del evento de tres días en el cine, los días 13, 14 y 15 de diciembre: «También en la sala estaba el segundo grupo el primer día, el primero el segundo y luego el tercero. Para la salida «regular» – explica Saccà – hemos tenido que esperar hasta mayo, dada la «fila» de stocks que se han visto castigados en estos meses difíciles por los cierres. Rai, quien vio la película, nos pidió que les dáramos un regalo de Navidad a los espectadores, y la audiencia amplia y general nos recompensó con Rai1. Además, ante la competencia, que ahora incluye entre 40 y 50 redes ».

En el futuro de Pepito, los nuevos proyectos de Rubini, Luca Lucini y Paolo Franchi y el primer trabajo de Neri Marcorè como director, el título provisional ‘Zamora’ (del nombre del célebre portero español), «Una historia de amor y amistad donde se guardan dos ejemplares ”, concluye el productor.

“Estamos muy satisfechos con el proceso cultural en la historia de la familia teatral de la familia Di Filippo, uno de los pilares de la cultura italiana contemporánea, al que la audiencia televisiva respondió con entusiasmo”. Es un comentario Paulo Del Brocco, CEO de Rai Cinema, en la actuación de The De Filippo Brothers, que ayer reunió a casi 4 millones de espectadores en Rai1 y una cuota de más del 20%. “La calidad de la dirección de Sergio Rubini, la habilidad de los intérpretes y la precisión de la producción – enfatiza Del Brocco – son los componentes de excelencia que han dado este gran éxito que Rai Cinema y Pepito, gracias a la disponibilidad de Rai1, han elegido , después de un evento en los cines, para presentar la televisión al público en general en forma exclusiva. La apuesta número mil se ganó gracias al partido Al-Rai ”.

Esta es la trama de la película. Es el comienzo del siglo XX y los tres hermanos Peppino, Tina y Eduardo viven con su bella y joven madre Luisa de Filippo. No hay padre en la familia, o mejor dicho escondido en el lugar del «Tío» Eduardo Scarpetta, el actor y dramaturgo más famoso y rico de su tiempo. Scarpetta, aunque no conocía a los tres niños normales, los introdujo en el mundo del teatro desde la infancia. A la muerte del gran actor, sus hijos legítimos comparten su herencia, mientras que Titina, Eduardo y Peppino no tienen derecho a nada. Esta es la historia contada por «Los hermanos De Filippo», emitida por primera vez en Rai1 el jueves 30 de diciembre a las 21.25, dirigida por Sergio Rubini. A los tres jóvenes Titina, Eduardo y Peppino, el «tío» Scarpetta les presentó un obsequio especial, su gran talento, que, en cambio, no afectó a su legítimo hijo Vincenzo, también actor y dramaturgo, quien se convirtió en el dueño de la empresa del padre. La salvación de la dolorosa historia familiar pasa por la formación de la Tríada de Filippo, un sueño que Eduardo y sus hermanos mantuvieron durante muchos años, finalmente cumplido, superando dificultades y luchas. La historia de De Filippo es la historia de una herida familiar que se convierte en arte. Y tres jóvenes, uniendo fuerzas, dan vida a una forma completamente nueva de contar la realidad con una mirada al futuro.