Increíble, Lidl vende un dispositivo a un precio sorprendente

La cadena alemana ha lanzado al mercado un producto espectacular a un precio de tan solo 59 euros que supera a la competencia y vuelve locos a los clientes de toda Italia. Veamos de qué se trata.

cada dia Lidl Ofrece en sus tiendas (el equivalente a más de 10.000 en 27 países del mundo) productos especiales que cumplen con las características del mercado más demandado por los clientes.

No solo para atraer a sus clientes fieles (y aquellos que aún no han aprovechado sus ofertas), sino también para poder competir en un momento histórico donde la inflación se dispara y dificulta cada vez más la compra de muchas familias.

Con más de 700 tiendas, hoy Lidl tiene como objetivo ofrecer no solo productos «Made in Italy» de no más de cero kilómetros, sino también marcas privadas, un aspecto que los hace Una de las mejores series de primer nivel de la historia..

En los últimos días, también ha lanzado una increíble nueva oferta que está teniendo un gran éxito entre la audiencia gracias al precio competitivo que ofrece a los consumidores. Veamos de inmediato qué es.

Lidl, pagas solo 59 euros por este dispositivo. ¡Va como pan caliente!

hay tiempo Hasta el 23 de octubre Para aprovechar la oferta en las tiendas Lidl. que eso Robot de cocina SilverCrest rosa por solo 59€!

Este increíble aparato, imprescindible para amasar y preparar tartas, sorbetes y salsas, cuenta con 3 años de garantía y otras muchas funciones que te enumeramos ahora por si aún tienes dudas:

brazo ajustable Con un botón de liberación para un fácil reemplazo de accesorios

Con un botón de liberación para un fácil reemplazo de accesorios Sistema planetario para excelentes resultados de mezcla y amasado

Para mezclar, batir y amasar

Modificación continua de un archivo niveles de velocidad con el trabajo turbo adicional

con el trabajo turbo adicional cuenco de acero, capacidad de 5 litros

600 vatios

Provisto de robot:

Protección contra salpicaduras con orificio de llenado

gancho de la pasta

látigo

batir para mezclar.

Eso también lo recordamos SilverCrest es una marca que forma parte de la Serie Lidl Tiene una gran experiencia en el campo de la fabricación de maquinaria y electrodomésticos con una Relación calidad-precio excepcional.

De hecho, cada año la marca estudia nuevos modelos que siempre pueden seguir el ritmo de las últimas innovaciones tecnológicas y las marcas competidoras más populares en este momento.

Por lo tanto, incluye todos los dispositivos. Muchas funciones innovadoras e intuitivasque te permite realizar cada vez menos esfuerzo dada la gran practicidad de su uso.

¡Date prisa, tienes hasta el 23 de octubre y muchas existencias ya están agotadas! Buenas compras Italia.