¿El hermano mayor Phoebe, Barbara Dorso interfiriendo justo después de los insultos de Ellinoir a Turquoise? Esto es lo que sucede

Elenoire Ferruzzi Es, sin duda, uno de los personajes más polémicos de Séptima Edición de Gran Hermano Vip. Aunque tu historia personal debe hablar de comprensión y respeto por los demás, Leonor Lanzó duros juicios contra muchas personas, incluidos los rostros conocidos de la pantalla chica. En las últimas horas, un video en que jivena Insulta severamente a Barbara Dorso Y todos se preguntan: la presentadora del Napoli se presentará en apuesta para contrarrestarlo?

en el hogar Gran Hermano VIP Todo sale a la luz, especialmente los errores y deslices del pasado, así como los chismes más importantes, por ejemplo. Conexión de verano entre Antonella Fiordelici y Massimo Giletti. Entre los competidores de la séptima edición de Reality show para Canale 5Y el Elenoire Ferruzzi Es uno de los esqueletos más esqueléticos del armario ya que se divirtió mucho en las redes sociales expresando su opinión, sin el más mínimo filtro. Este es el caso del muy mal lugar contra Sonia Bruganelli pero también del video que se remonta en los últimos días al virus, que relaciona una serie de Insultos gratis a Barbara Dorso. En el video Elinoir fue cuestionado por el empresario Matteo Giorgi sobre la posibilidad de beber el famoso «caffecchio» de Barbarella y respondió con arrogancia:

«¡Pero por el amor de Dios! Debe tomar café con arsénico. ¡Vacío! ¿Hermoso? Un baño que nunca he visto. Mujer fea. Mujer fea. No soporto a esta persona. No veo nada los domingos, la televisión está apagado porque odio verlos. Pero si tuviera que mirar realmente, miro a Venier, es otro estado de ánimo – informa Biccy – ¡quien nunca me invitó a sus shows, pero al mismo tiempo imita todos los videos!