«Incentivos del gobierno para el coche eléctrico o de lo contrario habrá consecuencias», advierte el director ejecutivo Stellantis (de Exor) a través de Repubblica e Stampa (de Exor)

“Tenemos contacto regular con Gobierno, ya lo dijimos entonces electrificación Él no vendrá continuo Habrá un efecto en Crecimiento del mercado de automóviles eléctricos Esto generaría otros ConsecuenciasNo está claro cuáles son las consecuencias, pero las palabras del CEO de Stellantis Carlos Tavares a República, controlado por la explotación Exor de la familia Aneli Quién es también el principal accionista de Stellantis, está bastante claro. El gobierno advirtió: es mejor proponer incentivos Comprar coches eléctricos, que en cambio el Ley de Presupuesto Solo acordé no enviar – O parece entender que las fábricas italianas sufrirán las repercusiones de esto. Esto es de 2017 a 2021, según los datos recién publicados por final cisl, Vieron la producción de autos colapso en un 45%.

Hay que decir que es la misma pregunta. República, una foto de la que aparece en la entrevista publicada por las gemelas Periodismo Turín con motivo del Acuerdo Stellantis-Amazon, para anticipar un curso de acción claro: «Usted presión ¿El gobierno para evitar el riesgo de una caída en las ventas? La respuesta es por supuesto que sí. Un paso atrás: Stellantis nació como se le conoce de la fusión entre perro mi Fca, que empezó la carrera por el coche eléctrico muy tarde, dado el ex CEO Sergio Marchionne Se mostró escéptico y receloso de decir el vehículo con menos emisiones cero. Tavares en los últimos meses, especialmente después de presentar Plan EU Fit for 55 que requiere que todos los autos se registren a partir de 2035 espacio emisiones cero, se lanzó contra él sin restricciones prohibidas. Miedo a la «electrificación forzada» en términos inequívocos Las consecuencias para el lugar de trabajo. Ahora parece proponer una alternativa: sí a la electricidad pero que paguen los estados.

«el Tecnologias El coche eléctrico tiene actualmente Costo superior al 50 por ciento Comparado con el tradicional, «es su razonamiento». Obviamente no podemos golpe Totalmente este costo en consumidores, especialmente para la clase media, porque dejarán de comprar. Al mismo tiempo No podemos comerciar con pérdidas, porque tendremos que reestructurar las actividades y esto será grandes repercusiones sociales¿Y por lo tanto? “Necesitamos algo de tiempo, porque podremos absorber los costos para 2025-2026. Esto significa que Durante los próximos cinco años, sería bueno que los gobiernos respaldaran las ventas con ayuda, Para que incluso la clase media pueda aprovechar los beneficios de la movilidad limpia y sostenible ”.

Mientras tanto, en Basant, encabezó el grupo John Elkann Él decidirá el número de dioses. 4500 ingenieros de softwareEl grupo tiene como objetivo establecerse en 2024 en Italia. “Por supuesto que habrá pero Todavía no puedo decidir cuanto. Contamos con centros técnicos en todos los países en los que operamos y donde la comunidad de ingenieros puede solicitar capacitación. Estamos empezando a elegir quiénes participarán, tal vez en este primer año no lleguemos a los mil participantes pero no llegaremos lejos. La Academia será una herramienta muy poderosa para cambiar nuestra industria. No hay motivo para excluir a ninguno de nuestros centros técnicos, También en Italia.

Se deben tomar decisiones en un entorno global en el que la producción en las fábricas italianas cae cada vez más. En 2021, según datos de final cisl, I Me detuve en seco Semiconductores La pérdida de producción en las plantas de Stellantis se agravó en 2020, datos con Disminución del 6,1% a 673.574 unidades (era 717.636 el año anterior) mientras que subió a -17,7% en 2019. Por primera vez en cuatro años «bajamos de 700 mil». Desde 2017, el 45% de los coches se han perdido. (de 743.454 a 408.526) y un tercio de vehículos, incluidos turismos y furgonetas. Le pertenece la poco envidiable palma del peor colapso mi archivo que perdió 66.202 unidades (-28,8% en 2020), y cayó a 163.646 unidades producidas: un valor inferior a la mitad de las 390.000 unidades producidas en 2015.