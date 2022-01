Estimado Batiato, Morgan vs. Biff: «Es un verdadero oboe, nada que ver con los higos secos. Un excelente director cortó mi interpretación».

Mi actuación quedó excluida de la especial de Batiato. Denunciar, por así decirlo, es un acto Morgan. antes de comenzar»Querido Battiato”, La velada dedicada a Franco Battiato y que se emitió el 5 de enero por Rai3, el cantautor acusó al director Biff de haber decidido no incluir la actuación de Marco Castoldi en el espectáculo especial dedicado a la vida del maestro, con la representaciones capturadas. fiesta de saludo que se celebró en la Arena de Verona. Han aparecido muchos: Gianni Morandi, Giovanotti, Gianna Nannini, Emma Y muchas otras cosas. Morgan incluido.

Antes de que comenzara la velada, dijimos, Morgan había hecho acusaciones muy específicas: «Parece que la ceremonia de homenaje a Franco Battiato, que se transmitió esta noche, fue Mi interpretación de la pieza fue descalificada. «Como un camello en la cuneta‘, o Mi única contribución en solitario. Una decisión inquebrantable para un líder excelente (como Pif), que tiene un conocimiento tan profundo del trabajo de Batiato, Elimina una de sus obras maestras más importantes.De hecho, aquellos que vieron el programa podrían encontrarse dos veces con Morgan, quien actuó enSeñales de vida En la voz de Fabio Centi y en «Choque en mi ciudad«Con I Bluevertigo.

«Para asegurarse de que Esta carne es realmente un Piper, no tiene nada que ver con higos secos.Morgan agregó en una transmisión en vivo en las redes sociales durante la transmisión. A continuación, quiso aclarar su versión: «No soy candidato a la presidencia. No me importan las apariencias. ¿Te queda claro? ¿Qué me importa? Tocar música. Apuntar. Estaba colaborando con Battiato para ello. Me encantó Battiato por eso. Estuve en la fiesta de tributo por eso. «Esta es la música. Mi interpretación en solitario fue la canción que cortaron, y las otras dos canciones fueron definitivamente menos importantes. Sexy. Tuviste éxito. Menos de todo. Fue secundaria El corazón de mi presencia musical en mi vida y en la vida de Franco estaba en el camello en la cuneta, enemigo de toda pasión y de todo talento. preguntado por FqMagazineY Biff prefirió no dejar ningún comentario. uno para el otro.