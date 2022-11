Impactante nuevo video sobre la masacre de civiles

Actualizaciones destacadas



Ucrania, vive en guerra hoy 5 de noviembre, el día 254 de enfrentamientos y el décimo mes desde la invasión solicitada por la Rusia de Putin.

Intensificación del contraataque ucraniano Las fuerzas ucranianas lanzaron cuatro misiles HIMARS, suministrados por Kyiv desde los Estados Unidos, contra Svatovo, en la «República Popular de Lugansk». Se informó en el canal Telegram de la oficina de representación de la «República» que «formaciones armadas ucranianas bombardearon la aldea de Svatovo con cuatro misiles HIMARS».

Rusia apela a los aliados de Kyiv

“Hoy no debemos pensar en bombear armas adicionales a Kyiv, sino en cómo encontrar una solución negociada. En una entrevista con la prensa, según informa TASS, es imposible resolver completamente el problema en el campo de batalla ”, dijo el embajador ruso en los Estados Unidos, Anatoly Antonov, y agregó que la mejora en las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos no es lo que es Todo: el horizonte en una perspectiva promedio Rango «. «Con respecto a las nuevas decisiones de la administración de EE. UU. Con respecto al suministro de armas adicionales a Ucrania, me gustaría enfatizar que nuestros supuestos socios continúan con la política equivocada creyendo que el problema se puede resolver en el campo de batalla y continuar gastando más energía y medios. “Ahora están concentrando las fuerzas armadas cerca de la frontera rusa”, dijo Antonov. El embajador, hablando en San Francisco, se quejó de que «el personal de las oficinas del consulado ruso en los Estados Unidos continuará retirándose porque los términos de la misión del personal están venciendo y la parte estadounidense no les otorga nuevas visas».