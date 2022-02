il giornalista che annunciò lo sbarco sulla Luna aveva 92 anni- Corriere.it

Il giornalista aveva 92 anni. Celebre per aver fatto la cronaca dell’allunaggio, il 20 luglio 1969, poi ha diretto la Domenica Sportiva: fu per decenni uno dei volti pi celebri della Rai

Tito Stagno se ne va a 92 anni.

bello immaginarlo in viaggio verso la Luna che ci ha raccontato, en quella giornata d’estate del 1969.

Chi c’era lo ricorda, quel signore con il cognome metallico e la voce morbida, gli occhiali che sembravano piccoli televisori dentro il televisore.

Tito Stagno ha avuto l’avventura di raccontare un momento epocale — quanto abbiamo abusato poi dell’aggettivo! — con garbo, precisione ed emozione. E tutti in Italia lo abbiamo seguido, pifferaio mágico dello spazio. Eravamo pi uniti e pi semplici, e anche di quello forse abbiamo nostalgia.

Tito Stagno ha fatto molte altre cose affascinanti, nel corso della carriera, come leggerete oggi: interviste importanti e reportage storici (da Paolo VI en Palestina e John F. Kennedy en Italia).

Poi si dedicato con successo al giornalismo sportivo. Memorable la sua conduzione della domenica sportiva (1979-1981) con la participación de Beppe Viola, Adriano De Zan, Giampiero Galerazzi y Paolo Rosi. Anche nel mondo spesso disordinato del pallone portava la sua calma signorile.

Le vicende normali, con lui, asume vano un’importanza ritual; l’appuntamento serale per gli appassionati diventava imperdibile.

Ma stato lo sbarco sulla Luna che ha segnato la sua vita, e la nostra. Oggi in tanti raccontiamo molto, in un mondo dove si vede quasi tutto. Allora pochi raccontavano poco, in un’epoca in cui s’immaginava parecchio: ma per questo, forse, s’arrivava spesso al fondo delle cose.

Tito Stagno — prendendosi i suoi tempi e le sue pause, un po’ per i ritardi del satellite e un po’ per vezzo — ha avuto la fortuna d’essere scelto per raccontare a noi italiani El flautín, gran paso de Neil Armstrong sulla Luna.

Oggi qualcuno dice che stato tutto finto: impresa spaziale, immagini, racconto, telecronista. Chiss quanto ha riso l’anziano Tito Stagno, in questi anni, davanti a tante scempiaggini.

Ora verso la Luna viaggia, in modi che non sappiamo: chiss che telecronaca farebbe, se potesse.