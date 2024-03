IKEA también revoluciona los enchufes: el hogar se vuelve inteligente por menos de 10 euros

IKEA está implementando una auténtica revolución y permitiendo convertir tu hogar en inteligente gastando sólo 10 euros.

Gracias a precios más bajos y herramientas de nueva generación, la empresa le permite comprar enchufes y más, ofreciendo una gama completa de productos para el hogar para Mejore la seguridad y la facilidad de uso con dispositivos digitalesTodo a un precio muy bajo.

Estos no solo te permiten tener un mayor confort en el ambiente hogareño sino también aprovechar al máximo Alexa o cualquier otro hub domótico presente en el hogar y así Continúe con el encendido y apagado de los dispositivos. Pero también determina una mayor seguridad en caso de cortocircuito.

IKEA lanza enchufes eléctricos inteligentes: hogar inteligente por 10 euros

Hoy hablaremos cada vez más sobre hogares inteligentes, Este término se refiere a la posibilidad de incluir elementos específicos Por tanto, es de carácter tecnológico que facilita mucho el uso del medio ambiente. Podrás controlar las persianas, abrir y cerrar las puertas, ajustar la temperatura e incluso la iluminación. Todo ello sin tener que pulsar sobre nada, simplemente podrás hacerlo con tu voz o desde tu smartphone.

Muchos creen que se debería gastar capital en este tipo de herramientas pero no es así. Para empezar a modificar la distribución del inmueble y crear tu propio circuito no hace falta mucho, ya que IKEA sólo ha costado 10 euros desde el lanzamiento del nuevo producto y de hecho es una revolución también en precio. La línea incluye No sólo enchufes inteligentes sino también otras cosas como detectores Los cuales pueden utilizarse para identificar fugas de forma inmediata, tanto por la seguridad del medio ambiente como por la seguridad de las personas que allí habitan.

Los enchufes son esenciales porque son muy fáciles de utilizar y, por tanto, están abiertos a todos, incluso a aquellos que no están muy familiarizados con estos sistemas. Toma IKEA Cuesta sólo 7,99€ y utiliza tecnología Zigbee, un estándar inalámbrico Permitiéndote controlar todos tus electrodomésticos de forma inteligente. Simplemente hay que enchufar el enchufe a la red eléctrica y se puede utilizar para cualquier tipo de accesorio, luego todo se planifica directamente desde la aplicación con solo unos pocos clics. sSe conecta a Amazon Alexa, Apple HomeKit y Google Home, y hay una aplicación gratuita de Ikea que se puede descargar e integrar. Todo para que tu hogar sea inteligente.

Con esta técnica se puede determinar cuando Enciende o apaga un dispositivo específico, ahorrando así también muchos costes en tu factura o la posibilidad de encender las luces incluso cuando estás en la cama sin necesidad de crear una toma de corriente cerca de tu mesita de noche. Todo por un precio realmente sencillo que centraliza la funcionalidad y hace la vida más cómoda.