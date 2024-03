El caso De Laurentiis-Skye y la entrevista a Politano. La UEFA interviene y la multa máxima está en camino Primabagina

La fea escena fue transmitida ayer protagonizada por Saheb. Nápoles, Aurelio de LaurentiisAparecer ante las cámaras de Sky para interrumpir repentinamente la entrevista de Matteo Politano con canales vía satélite con motivo del partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Barcelona, ​​traerá graves consecuencias para el presidente italiano. Como se informó RepúblicaDe hecho, fue directamente a la UEFA, el distribuidor de los derechos televisivos de la competición, incluidos los paquetes de entrevistas.

Lea aquí: De Laurentiis interrumpe la entrevista de Politano con Sky y empuja la cámara.

SKY tiene licencia – la verdad es que durante la entrevista con el canal Sky de Politano, el propietario De Laurentiis interrumpió repentinamente a su jugador, acusando al equipo de la emisora ​​de… No poder hablar con el jugador que, en cambio, sólo estaba autorizado a hacerlo con Gianluca Di Marzio y no con Massimo Ugolini. Quien estuvo presente en el campo. El problema para el empresario rumano es justamente ese Sky cuenta con todos los permisos necesarios para realizar las entrevistas. Determine quién será designado para hacer preguntas. El director de Sky Sport, Federico Ferri, también lo explicó en una nota publicada en X: «Sky Sports decide quién realizará las entrevistas con Sky Sports. No puedo expresar lo que les pasó a nuestros periodistas y fotógrafos: lo condeno sin más comentarios. Una cosa es segura: seguimos trabajando como siempre, con profesionalismo. , rigor y credibilidad. Educación.»

Se acerca la máxima, a diferencia de lo que ocurre en la Liga italiana (Y aquí también De Laurentiis se convirtió en protagonista de otra escaramuza antes del partido entre Napoli y Juventus contra los televisores, esta vez contra DAZN) Las reglas escritas por la UEFA son ciertas y no se pueden cambiar. Quienes venden derechos de televisión a precios tan elevados se aseguran de que todo el mundo los respete al 100%, y si no, las multas bajan. Esto se aplica a los entrenadores que no hablan antes y después del partido, y también se aplica a directivos como Por lo tanto, De Laurentiis será multado y el importe de la multa será más que elevado.