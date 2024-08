“Iglesia, hay expectativas irracionales”: sensación de Türkiye

Turín – futuro federico chiesa Ella es uno de los temas candentes en la Juventus y desde Türkiye han surgido rumores de interés por parte de la Juventus. Besiktas . Portal TRT deporte Citado de las palabras del vicepresidente de la Juventus Club. ¿Baskan? husein Lo que revela:Es cierto que llevamos unos 10 días interesados ​​en él. Como parte de la comunicación transparente que hemos realizado hasta ahora, me gustaría señalar que el jugador espera un salario de 9 millones de euros y el club espera una fianza de 15 millones de euros. Actualmente hay siete clubes compitiendo. Hemos hecho nuestra oferta, pero las expectativas no son muy racionales y no es posible cumplirlas.«.

Iglesia, situación

El exjugador de la Fiorentina no entra en los planes Thiago MottaEl propio técnico lo confirmó con palabras y hechos al no convocar a Chiesa para el partido amistoso contra el Atlético de Madrid. El jugador expresó en las redes sociales su deseo de seguir vistiendo los colores blanquinegro, deseo que no fue suficiente en los últimos meses para que llegara a un acuerdo con el club en cuanto a ajustar el salario que quería renovar. Y también porque en un determinado momento el factor económico se vio eclipsado por la posición adoptada por Thiago Motta, quien dejó claro a Giuntoli que no consideraba a Chiesa ideal para jugar: en ese momento incluso el antiguo salario 5 millones más bono (Después de todo, entre los jugadores mejor pagados del equipo) se sobrevaloró y, a medida que avanzaba la siguiente década, empujó al jugador al mercado.