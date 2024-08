fatuas | La crisis de Maduro en Venezuela relanza a Lula

¿Ortega? «Merkel también estuvo en el poder durante dieciséis años». ¿Guerra en Ucrania? Hemos condenado la invasión rusa, pero ya no tiene sentido determinar quién está equivocado y quién tiene razón. El mundo no ha olvidado las salidas imprudentes de Luiz Inácio Lula da Silva, pero la crisis venezolana ahora representa”. Para el presidente brasileño la oportunidad de recuperar el crédito perdido y su papel de estadista «progresista». Lo cual, revisado y corregido, podría resultar de gran utilidad en el convulso escenario internacional.

Por tanto, no es casualidad que una treintena de ex dirigentes latinoamericanos y españoles (y no Biden o Macron, como señaló El País) le dirigieran una carta abierta exigiendo la “soberanía de la democracia”. Su iniciativa de negociar entre el gobierno y la oposición parece ahora la única esperanza para una solución pacífica a la cuestión venezolana, como también lo entiende María Corina Machado, la archirrival de Maduro. En resumen, es hora de apoyar al hombre que no siempre tuvo la razón.