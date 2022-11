Hyundai Ioniq 6: precios anunciados

allá hyundai ioniq 6 Sara ordenable En Italia a partir del miércoles 9 de noviembreEsto es mediante la apertura del sistema de preventa en la plataforma «Click to Buy» de Hyundai dedicada a comprar autos en línea. Después de eso, el proceso de pedido se puede completar a partir del 1 de diciembre en todos los concesionarios Hyundai. Para recompensar a los clientes que se inscribieron en el programa Be The First configurando su Ioniq 6 en la página dedicada, Hyundai les ha dado la oportunidad de realizar pedidos desde hoy y exclusivamente hasta el 8 de noviembre.

los existente subordinar Recambios Hyundai Ioniq 6 De 47.550 euros y detallado con un juego de motores y paquetes la batería Ofrece dos tamaños de batería diferentes, estándar (53 kWh) y de largo alcance (77,4 kWh), y dos configuraciones de motor (tracción delantera y tracción total), con 150, 228 y 324 CV. La versión trasera monomotor se puede combinar con baterías estándar y de largo alcance, con 150 y 228 hp respectivamente.

La mejor configuración de rango Tracción en las cuatro ruedas con dos motores Produce una fuerza conjunta de 324 CV y ​​605 Nm de par0-100 en 5,1 segundos y una autonomía de 583 km (neumáticos de 18 pulgadas). La versión monomotor de batería de largo alcance de 228 hp con llantas de 18 pulgadas tiene un kilometraje declarado de 614 km. Eligiendo la versión 2WD con un solo motor y 150 CV, la autonomía se reduce a 429 km (con neumáticos de 18 pulgadas).

Hay tres grupos Disponible en Hyundai Ioniq 6: Progreso, Innovación, Evolución.

Versión de entrada combinada con configuración Progreso Tiene un precio de 47.750 euros, una batería de 53 kWh, tracción trasera y un motor de 150 CV. El equipo incluye: faros LED, espejos exteriores eléctricos plegables, llantas de aleación de 18 pulgadas, panel de instrumentos HD de 12,3 pulgadas, sistema de navegación con pantalla táctil de 12,3 pulgadas, sistema Bluelink, cámara de visión trasera, Android Auto y Apple CarPlay, delantera y trasera posición. Sensores, cargador interno de 11 kW, cable de carga modo 3, toma V2L interna, acondicionamiento de batería y actualizaciones de software Over-the-Air (OTA). Para ello, existen de serie varios sistemas de seguridad activa y asistencia al conductor de la familia Hyundai SmartSense, como control de crucero adaptativo, monitorización de atención, asistencia en colisión frontal con frenada de emergencia y reconocimiento de ciclistas y peatones.

puesta en escena cooperarSugerido en € 55,400 con una batería de 77.4 kWh y un motor trasero de 228 hp, se agregan los faros Matrix LED, la bomba de calor y más características de seguridad como la alarma de punto ciego con asistencia y retícula vertical. En el interior hay una iluminación ambiental de dos tonos incorporada, que permite al conductor ajustar la cabina según sus preferencias eligiendo entre una selección de 64 colores y 6 temas preestablecidos, un cargador inalámbrico para teléfonos inteligentes y un espejo retrovisor eléctrico.

L ‘ha evolucionadoPor último, es la mejor puesta a punto del grupo: su precio inicial es de 58.950 €, está equipado con una batería de 77,4 kWh y se puede combinar con tracción trasera o tracción total, con 228 y 324 CV respectivamente. Junto a las llantas de aluminio de 20 pulgadas, se añaden de serie asientos de cuero (delanteros calefaccionados y ventilados con ajuste eléctrico y función de relajación, traseros calefaccionados), un head-up display, un sistema de audio Bose y un volante con píxeles LED. Luego se completa la lista de sistemas de «paquete» de asistencia al conductor Hyundai SmartSense, que incluye, entre otras cosas, una cámara de vista envolvente, estacionamiento inteligente remoto, asistencia de colisión, un sistema de monitoreo de visión ciega (un sistema de advertencia de punto ciego con un cámara), y Fig. Los espejos digitales exteriores y un techo corredizo panorámico están disponibles.

allá hyundai ioniq 6 el tiene una garantía “5 años km ilimitados” con una garantía de 8 años o 160.000 km en la batería de alto voltaje.