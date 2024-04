Huyendo de refugiados, hay una lista de precios para escapar de Gaza

manejar

“Prisioneros de Israel y rehenes de Hamas”, dice el hombre que pagó 15.000 dólares para darle a su esposa y a su pequeña hija una esperanza en la vida: dejar Gaza atrás. No tenía dinero, por lo que se endeudó con sus familiares que emigraron al extranjero. Fueron pagados por emisarios de Hala, la controvertida agencia de viajes que está bien conectada en El Cairo y tiene vínculos comerciales con Hamás. Los precios de lista son variables. Los palestinos sin documentos de viaje, la mayoría de los refugiados en la Franja, tienen poco que negociar: 2.500 dólares para niños menores de 16 años; $5,000 para otros. Un adulto que quiera saltarse la lista de espera debe poner 10.000 dólares sobre la mesa. Un billete de salida es asequible si tienes pasaporte egipcio: entre 650 y 1.200 dólares.

Como Lara, la joven cristiana de 18 años de la ciudad de Gaza que murió ayer después de pagar un “pasaje seguro” a Egipto, pero sucumbió a la fatiga y al calor. Algunas agencias de viajes anuncian públicamente las ofertas en línea. Los periodistas que llamaron a los números mencionados recibieron citas. Una agencia egipcia dijo que impuso 7.000 dólares a los palestinos, 1.200 dólares a los egipcios y 3.000 dólares a los titulares de otros pasaportes extranjeros.

Los periodistas de Occrp, una plataforma que investiga la corrupción y el crimen organizado, estuvieron entre los primeros en obtener aclaraciones directamente de los agentes de viajes. Egipto negó cualquier incidente de corrupción o chantaje. En una declaración publicada el 10 de enero, el jefe del Servicio de Información del Estado egipcio, Diaa Rashwan, rechazó “acusaciones infundadas” sobre la imposición de impuestos adicionales a los palestinos en el cruce. Pero varias fuentes se pusieron en contacto con ella. futuroEntre ellos se encuentran refugiados de Gaza que lograron llegar a Italia, pero dicen lo contrario.

Abu M, un agente de viajes palestino que trabaja con la agencia de viajes Hala, explica que los precios “cambiaron durante la guerra”. Es la ley de la oferta y la demanda, que en Gaza debe abordar al menos cuatro variables: la escasez de dinero, las cuotas de salida fijadas por el régimen de El Cairo, el estado de ánimo de los funcionarios de aduanas y el progreso del conflicto. Un corazón tierno no tiene nada que ver con eso. “El precio disminuyó porque al comienzo de la guerra – explica Abu M. – las personas que pagaron el precio para abandonar la Franja de Gaza eran comerciantes y hombres de negocios, pero hoy sólo quedan unos pocos. La demanda también disminuyó debido al aumento de los precios, por lo que se bajaron los precios para aumentar el número de viajeros y así lograr ganancias. Hala debe pagar un porcentaje del volumen de ventas a los enviados de las autoridades de Gaza, es decir, directamente a Hamás. Entre las miles de personas que lograron cruzar la frontera, también se encontraban familiares de altos mandos de la organización armada. Entre ellos también se encuentran cinco nietos del impredecible líder militar de Hamás, Yahya Sinwar, dos hijos del portavoz de la policía de Gaza, Ayman al-Batnji, y la esposa y los hijos de Sameh al-Sarraj, miembro del buró político de Hamás.

Muchos residentes de Gaza que no tienen los recursos financieros de los miembros de Hamás han recurrido a campañas de recaudación de fondos en línea. Para recaudar los fondos necesarios. Para las familias más numerosas, esto significa gastar más dinero para evitar invertir en una vivienda.

El Border Master no es un nombre desconocido en las noticias internacionales. La agencia de viajes «Hala» es una de las sucursales de la empresa «Sinai Sons». Sobre el papel, se trata de una empresa constructora y contratista propiedad del empresario Ibrahim Al-Orghani, quien, gracias al “Grupo Organy”, es considerado uno de los hombres más poderosos del Sinaí, ya que controla su propia milicia. Después de un período en prisión, Organi construyó su imperio empresarial basándose en el contrabando. Hoy en día, se le considera uno de los aliados más cercanos del presidente egipcio Sisi.

Según Alberto Fernández, ex diplomático estadounidense y ex jefe de Comunicaciones Estratégicas Antiterroristas de Estados Unidos, Ibrahim El-Orjany ya está mirando hacia el futuro: sus empresas de construcción están involucradas en la construcción de un perímetro vallado en las afueras de Rafah, en el lado egipcio de Gaza. La frontera con la Franja de Gaza, que podría acoger a 100.000 refugiados. Fernández es vicepresidente del Instituto de Investigación de Medios de Medio Oriente (MEMRI), que meses atrás predijo el ataque de Hamás el 7 de octubre, pero no fue escuchado. Un funcionario egipcio que participa en las negociaciones con Hamás expresó ayer su preocupación a Reuters: “Egipto está preocupado por la posible afluencia de refugiados palestinos de la vecina Gaza si la guerra continúa con el ataque israelí a la ciudad sureña de Rafah”.