Hoy y mañana nubes dispersas, martes 6 parcialmente nublado »ILMETEO.it

Roma, pronóstico del tiempo para el 12/04/2022. El día se caracteriza por cielo parcialmente nublado, la temperatura mínima es de 10 grados centígrados y la máxima de 15 grados centígrados

Pronóstico del tiempo en Roma

El tiempo en Roma en tiempo real – domingo, 4 de diciembre

Situación: Los últimos datos recopilados (Roma Ciampino) Otra revelación cerca del aeropuerto – Roma Ciampino 09 : 50 nubes dispersas decimocuarto Calle 15

Moderado 77% – ausente – no disponible no disponible 1015 megabytes > 10 kilómetros

Bueno 10°C no disponible 09 : 37 Cubierto duodécimo El reportero meteorológico Alessandro R. detección de radares: 09 : 50 no hay precipitaciones Gravedad: 0 de 12

Situación en tiempo real: Según el sondeo de la estación meteorológica de Roma Ciampino a las 9:50, la situación actual se caracteriza por una nubosidad escasa, con una temperatura de 14 grados centígrados. Vientos moderados de componente sur, con una intensidad de unos 15 km/h.

El último informe de nuestros usuarios llegó a las 9:37 a. m. con nubes en su mayoría y una temperatura de 12 °C.

La detección de radar más cercana a las 9:50 no indicó precipitación con una magnitud de 0 de 12.

Según la última previsión meteorológica, las próximas horas estarán marcadas por nubes dispersas, con una temperatura de hasta 14 grados centígrados. Vientos de velocidad moderada del sur-sureste, con una fuerza de unos 18 km/h. No hay precipitaciones.

tiempo en roma 3 dias

domingo, 4 de diciembreCondiciones de cielo parcialmente nublado, temperatura no inferior a 10°C y no superior a 15°C. En particular, tendremos algunas nubes por la mañana, lluvia ligera o chubascos por la tarde, lluvia intermitente y clara por la noche. Durante el día se registrará una temperatura máxima de 15°C a las 15:00 horas, mientras que la mínima a las 8:00 horas será de 10°C. Los vientos serán de componente sur-sureste, velocidad moderada durante todo el día, con una fuerza de unos 21 km/h. Será menos visible a las 7 am y tendrá 270 metros. La mayor intensidad solar será a las 11 horas con un valor UV de 0,8, que corresponde a 287 W/m2.

lunes, 5 de diciembre: Condiciones de cielo parcialmente nublado, y la temperatura no es inferior a 10 °C ni superior a 18 °C. Entrando en detalles, tendremos abundante sol por la mañana, y nubes dispersas por la tarde y noche. Durante el día de mañana la temperatura máxima se registrará a las 13:00 horas y será de 18 grados centígrados, y la mínima será de 10 grados centígrados a las 7:00 horas Los vientos serán moderados del sur y sureste durante todo el día, con una fuerza de unos 21 km/h. La visibilidad más baja será a 21 y 3230 metros. La mayor intensidad solar será a las 12 horas con un valor UV de 1,9, que corresponde a 462 W/m2.

martes, 6 de diciembreGeneralmente nublado o nublado, mínima 10°C, máxima 18°C. En particular, tendremos cielo mayormente nublado por la mañana, sin nubes durante el resto del día. Durante el día, la temperatura máxima se registrará a las 13 y será de 18 grados centígrados, y la mínima será de 10 grados centígrados a las 23. Los vientos serán moderados durante todo el día, provenientes del sur y sureste, con fuerza de unos 19 km/h. Será menos visible a las 8 de la mañana y estará a 620 metros. La mayor intensidad solar será a las 12 horas con un valor de UV2, que corresponde a 467 W/m2.

4 de diciembre nubes dispersas 12 grados centigrados 15 grados centigrados 62% Extensión SE 21

Moderado no disponible no disponible 5 de diciembre nubes dispersas 10°C 18 grados centigrados 12% Extensión SE 21 / 21

Moderado no disponible no disponible 6 de diciembre un poco nublado 10°C 18 grados centigrados 22% Extensión SE 19

Moderado no disponible no disponible



Pronóstico completo

Webcam Roma y sus alrededores