Barbara D’Urso, «Ambputación. Te abrazo con el corazón». Boca, vergüenza en Rai3 – Libero Quotidiano

regreso de invitado a TvDiscusión en Rai3, ricardo bocay golpea a su enemigo número 1 de la televisión con fuerza por debajo de la cintura, Bárbara D’Urso. Uno de los críticos más mordaces y «malos» de la pantalla chica, el subdirector de TPI sorprende hasta al dueño Massimo Bernardini Con el peso de su enfado sobre Mediaset Provider.

En el estudio se apoyó la tesis de que Carmelita está en una espiral descendente. Como prueba, un clip de tarde 5 Desde hace unos días, donde mediador El invitado del programa decidió levantarse y dejar el contacto directo en una abierta discusión con D’Urso. Hecho inimaginable, hasta hace unos meses. En este sentido, también hay que recordar que la presencia de D’Urso en Canale 5 ha disminuido notablemente en las últimas temporadas: no más emisiones los domingos por la tarde (Domingo en vivo) y por la tarde (Directo – No es D’Urso) y no más programación en horario estelar durante la semana. Bárbara se fue «sola» tarde 5.

Bernardini pregunta si pesó el cambio de línea que impuse Pierre Silvio Berlusconique quería revisar el formatoInformación y entretenimiento Preferencia por tonos más realistas y de contención. La cuestión no está cambiando su línea editorial que, les aseguro a todos, amerita Las dosis más altas son peores – Es el primer sable de Pukka. Aquí hay otro tema.” Es decir, “la pérdida de la centralidad mediática de Barbara d’Urso”, lo que representaría “Amputación Lo peor imaginable para una presentadora como ella”. Luego, una burla descarada de la presentadora: “Lo siento, siento simpatía. la abrazo con el corazonY Bernardini, con simpatía, se ve obligado a delatarse: “Maini, Bárbara, es una verdadera simpatía, para él (De Boca, asi que) es falso».