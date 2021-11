Horóscopo: cuál es la compatibilidad de Tauro enamorado de todos los signos. cercanía de pareja

¿Qué tan compatible es Tauro con otros signos del zodíaco según Artemis? La pareja está cerca de todos los signos: AriesToro mellizosCáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis?

Una historia de amor con un Tauro es un maratón, no un sprint. Como representante del elemento estable de la Tierra, necesita una perspectiva a largo plazo. Verifique lentamente que cada socio se alinee con sus valores de vida.

Incluso si tu coqueteo es como un cuento de hadas romántico, no te hagas ilusiones. Para él, esta es una forma de descubrir quién puede convertirse en socio en la vida. Si la pareja no está a la altura de las expectativas, se separará de él sin remordimientos.

El enfoque principal de Tauro es el afecto sincero, porque está gobernado por Venus, el planeta del amor. Tauro busca intuitivamente una unión estable y tranquila, en la que se sienta cómodo y confiado. La estabilidad se extiende a todos los aspectos de las relaciones: confiabilidad, asistencia mutua y riqueza material.

Características de Tauro

Tauro enamorado puede ser reconocido por constantes signos de interés. Un flujo constante de flores y regalos, invitaciones al cine, paseos por el parque … Sí, en cuanto al noviazgo, Tauro es conservador, pero consecuente.

Una persona que se ha hundido en el corazón de un Tauro durante mucho tiempo no puede entender lo que realmente quiere. Pero el punto no está en absoluto en la vacilación del toro. El representante de este signo no está dispuesto a dar pasos rápidos y apresurados, incluso si está interesado en un socio. Piensa en todo y se prepara bien antes de declarar serias intenciones.

Como todos los signos de tierra, Tauro tiende a no ocultar sus planes. A veces, esto tiene un efecto beneficioso en el desarrollo de la relación, pero algunas personas pueden tener miedo de su rudeza.

¿Cómo está enamorado Tauro?

Gradualmente, Tauro se da cuenta de que una actitud tan práctica es un buen candidato que ayuda a eliminar a las parejas inadecuadas. Un toro maduro aprende de sus errores. A lo largo de los años, ha adquirido sabiduría en asuntos del corazón y, en última instancia, está determinado por el tipo de socio que ha elegido. Al alcanzar la madurez, aumentan sus posibilidades de formar una alianza duradera.

Su amor consuela a todos los que se encuentran con su toque tranquilizador. Es uno de los signos más fieles del zodíaco y busca una pareja que agradecerá. La persona elegida por el representante de este signo solo puede ser envidiada: Tauro hará todo lo posible por la prosperidad de la unión.

Desventajas de un compañero Tauro

* Terquedad. Tauro puede ser terco incluso si sigue siendo derrotado varias veces. Defenderá su posición, a pesar de que su punto de vista es deliberadamente erróneo. Si la pareja no es flexible, la confrontación puede convertirse en una cruda. Hay que tener en cuenta que Tauro no será el primero en intentar reconciliarse. Sin embargo, no guarda rencor por mucho tiempo y con gusto aceptará la oferta de olvidar la pelea.

Tauro puede ser terco incluso si sigue siendo derrotado varias veces. Defenderá su posición, a pesar de que su punto de vista es deliberadamente erróneo. Si la pareja no es flexible, la confrontación puede convertirse en una cruda. Hay que tener en cuenta que Tauro no será el primero en intentar reconciliarse. Sin embargo, no guarda rencor por mucho tiempo y con gusto aceptará la oferta de olvidar la pelea. * Indelicatza. Tauro realmente cree que el mundo gira en torno a ellos. La autocomplacencia lo vuelve insensible a los sentimientos de los demás. Esto no quiere decir que le sea indiferente a su pareja, solo que su nivel de afecto es inferior al generalmente aceptado.

Tauro realmente cree que el mundo gira en torno a ellos. La autocomplacencia lo vuelve insensible a los sentimientos de los demás. Esto no quiere decir que le sea indiferente a su pareja, solo que su nivel de afecto es inferior al generalmente aceptado. * Pereza. Aunque Tauro trabaja duro, se vuelven increíblemente perezosos cuando se les pide que hagan algo en contra de su voluntad. No moverá un dedo hasta que esté emocionado de comenzar. Si quieres preguntarle algo a un Tauro, primero debes hacer algunos buenos argumentos sobre la utilidad de la empresa.

Aunque Tauro trabaja duro, se vuelven increíblemente perezosos cuando se les pide que hagan algo en contra de su voluntad. No moverá un dedo hasta que esté emocionado de comenzar. Si quieres preguntarle algo a un Tauro, primero debes hacer algunos buenos argumentos sobre la utilidad de la empresa. * Sin concesiones. Tauro es implacable en una discusión, especialmente si cree que tiene razón. Si bien la velocidad instantánea es útil en ciertas situaciones, ciertamente no lo es en las relaciones personales.

Tauro es implacable en una discusión, especialmente si cree que tiene razón. Si bien la velocidad instantánea es útil en ciertas situaciones, ciertamente no lo es en las relaciones personales. * Pon tus pies en el suelo. Aunque el representante de este signo no desdeña el romance, es un materialista sólido en todo. Tauro es un oponente de las ilusiones trascendentales. No intente imponerle sus puntos de vista ideales, no encontrará comprensión. Acéptalo como es.

Aunque el representante de este signo no desdeña el romance, es un materialista sólido en todo. Tauro es un oponente de las ilusiones trascendentales. No intente imponerle sus puntos de vista ideales, no encontrará comprensión. Acéptalo como es. * Instinto de propiedad. Esta marca trata la otra mitad como propiedad legal. Quiere poseer completamente a un ser querido: sus pensamientos, sentimientos y acciones. A algunas personas les encantará esta situación, pero los signos amantes de la libertad se sentirán atrapados en una jaula. En un intento por liberarse, pueden encontrar celos y pretensiones de Tauro.

Signos de que Tauro coincide perfectamente. ¿Quién es su alma gemela?

Soy el socio de Terreni Virgo y Capricornio Son los mejores candidatos para tener relaciones familiares felices. Hombres y mujeres nacidos bajo el signo Toro Son completamente compatibles entre sí. Están unidos por un deseo común de promover el bienestar, garantizar la seguridad y mantener un hogar pacífico.

No encontrarás pasión en esta relación, pero la atmósfera de calidez, ayuda mutua y sentido común los hace muy cercanos. Los grandes signos de la Tierra no son solo socios amorosos, sino también amigos leales que están dispuestos a echar una mano en tiempos difíciles. Para algunos, estas alianzas pragmáticas parecerán aburridas y un cliché, pero irradian una intimidad espiritual elusiva.

Toro NS Bakr Utilizan la racionalidad en su vida personal, porque la ven como la mejor forma de resolver problemas urgentes. Ambos mostrarán simpatía el uno por el otro. Virgo ama a Tauro por ser fuerte y leal, y le gusta Bakr Inteligente y confiable.

Toro NS Capricornio Pertenecientes a diferentes estaciones, se equilibran entre sí. compatibilidad entre Capricornio NS Toro Es poderoso principalmente porque representa la unión de dos almas de voluntad fuerte. Ambos son igualmente constructivos, respetando la independencia del otro.

Los signos de Tauro tienen compatibilidad neutra

Socios pertenecientes al elemento agua ( Piscis, Cáncer y Escorpio ) no es particularmente atractivo para ToroPero no están lejos de su naturaleza terrenal. Puede atraerlo en esos momentos en los que está cansado si su vida parece monótona.

Estos elementos se compensan completamente entre sí. La lealtad y estabilidad de la tierra se combinan con éxito con la debilidad y solubilidad del agua. NS Piscis, Cáncer y Escorpio Tauro actúa como una especie de caminata por la cuerda floja para ellos, reduciendo su ansiedad, cambios de humor e irracionalidad.

Por su parte, estos tres signos le inspiran una profundidad sensual inexplorada. Para apreciar los beneficios de tal relación, el Toro Debes crecer espiritualmente. Además, no olvide que el soporte físico recae íntegramente sobre sus hombros.

de signos de agua, y Toro Es más compatible con Pez NS cáncer. en la alianza TauroLos socios están unidos por la necesidad de seguridad y comodidad. los cáncer Sensibles y receptivos, apoyarán a su elegido en tiempos difíciles.

en pareja ballena tauroLas relaciones se basan en la atracción de opuestos. Toro de acero proporciona estabilidad en PezMientras la ballena soñadora diversifica su vida, se mide por un fuego artificial de sentimientos.

finalmente también Aries NS Toro Son una pareja extraordinaria. Ambos son tercos y constantes en el logro de metas y principios en sus valores en la vida. No todos los Tauro pueden aceptar el amor de Aries por la libertad y el abandono, pero más aceptan su tendencia a dominar. En una relación ordinaria y sin amor, estos dos son más opuestos que almas fraternales. A menudo, Aries y Tauro también están en desacuerdo. Pero el amor puede reconciliarlos a veces.

Signos con los que Tauro lucha por vivir

Los representantes de los elementos Fuego y Aire tienen una compatibilidad desfavorable con Tauro. La tierra y el fuego son elementos de naturaleza opuesta. La tierra representa solidez, estabilidad y durabilidad, mientras que el fuego es ingravidez, movilidad e impermanencia.

La compatibilidad de la tierra con el aire está llena de contradicciones. Es difícil para una tierra celeste bajar el aire a su nivel y ver el mundo tal como es: un hecho hermoso, no un concepto para analizar.

La peor combinación de Tauro Acuario, Géminis y Sagitario.

L ‘Pecera Es inconstante en las relaciones, lo que contrasta con el Tauro amante de la estabilidad. Además, el representante de la constelaciónPecera Tiene experiencia en la vida, mientras que Tauro se apega a las reglas tradicionales. Acuario fue considerado demasiado frío y frívolo. Las contradicciones entre ellos están tan profundamente arraigadas que será necesario realizar enormes esfuerzos para eliminarlas.

la Union Tauro Géminis Está acusado de cartas hostiles. Tauro es lento y constante, mientras que Géminis es rápido e inconstante. Además, a los Géminis les encanta la variedad. Las alianzas entre ellos son efímeras y no suelen derivar en compromisos serios.

la pareja Tauro Sagitario Incapaz de evaluar beneficios o intereses mutuos. Al final, Tauro se sentirá molesto por la constante necesidad de cambiar a Sagitario, que sueña con aventuras y nuevas experiencias. Esta es otra combinación de amor en astrología que tiende a ser de corta duración.

© Todos los derechos reservados