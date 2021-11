Detener el IVA en cargos incorrectos, solo se pagará el impuesto al consumo

.nuevo plan Gobierno para contener aumentos en Facturas de electricidad toma forma. en un maniobra Que se mostrará hoy en el Parlamento, Palazzo Chigi y Tesoro reservaron otros 2 mil millones de euros para el costo de la energía, después de casi 5 mil millones de intervenciones en julio y septiembre. El gobierno tiene la intención de intervenirimpuesto al valor agregado. Una gran parte del impuesto que pesa en la factura, tanto para los consumidores domésticos como para las pequeñas y medianas empresas, será «esterilizada». En la práctica, hoy el IVA se paga sobre los llamados Tarifa del sistema.

De hecho, hoy el IVA se paga sobre la factura total y, por tanto, sobre el coste de la energía consumida y toda una serie de costes no directamente relacionados con la «materia prima» comprada. Son partidas de la factura y, por tanto, abonadas por todos los usuarios finales, que se utilizan para cubrir los costes relacionados con las actividades de interés general del sistema eléctrico. La lista es muy larga. Van desde incentivos a las energías renovables, hasta el fomento de la producción a partir de residuos no biodegradables, desde la seguridad de la energía nuclear hasta las medidas de compensación regional, y la transición de concesiones arancelarias reconocidas para el sector ferroviario a bonificación eléctrica Para las familias más necesitadas. En definitiva, la tarifa que tiene un carácter más “tributario”, porque no tiene nada que ver con el bien que compran los consumidores (electricidad), pero este último les paga el 10 por ciento del impuesto al valor agregado. Tipo de impuesto sobre el impuesto. En el pasado, ya se discutió la legalidad de aplicar el IVA a las tarifas del sistema y las tarifas de producción. Ahora el gobierno ha decidido cancelar el impuesto para contener los aumentos previstos para el próximo año. Los $ 2 mil millones para la maniobra deberían ser suficientes para completar este proceso.

El peso de la tarifa del sistema en la factura en 2020 fue de alrededor del 30 por ciento, 14 mil millones en una factura total de más de 40 mil millones. En 2021, el peso se redujo debido a las intervenciones del gobierno que redujeron a la mitad las tarifas en el tercer trimestre, las redujeron al 11% de la factura (ver también el gráfico en la página) y las eliminaron en el cuarto trimestre. Por lo tanto, esterilizar el IVA ayudaría a contener los aumentos, pero puede que no sean suficientes. Eso es porque el 1 de enero expirará la ayuda otorgada por los decretos de julio y septiembre, con la que el gobierno destinó poco menos de $ 5 mil millones para frenar los aumentos de precios de la energía en los dos últimos trimestres de 2021.

el año Nuevo

Por tanto, en 2022 se sumará un doble efecto: un nuevo aumento de los precios de la energía y el fin de las ayudas gubernamentales. Por este motivo, además de los 2.000 millones destinados en la maniobra que se deben utilizar para esterilizar el IVA sobre las tasas del sistema, Palazzo Chigi y Hacienda estarán dispuestos a destinar para contener los billetes, también unos 1.500 millones de euros extraídos de subastas para Co2.

El precio de los «derechos de contaminación» vendidos a las empresas sigue aumentando. Los ingresos son recaudados directamente por el estado que, por lo tanto, puede asignarse a facturas más bajas, como ya ha hecho tanto en las medidas de julio como en las de septiembre. Ayer, al finalizar el Ecofin, el ministro de Economía, Daniel Franco, dejó claro que el gobierno espera un «pico» en los precios de la energía para fin de año. «Entonces los precios vuelven a bajar», dijo. «Veamos», concluyó, «qué velocidad».