Hornear para las estrellas, hornos. Aparece el pan anticrisis

La Sra. Rosanna ha vivido muchas situaciones, pero nunca ha vivido una similar. Desde 1964 ha estado detrás de un escritorio Piron el Furnar A la manera de Nusadilla, pero nunca imaginé que una barra de pan pudiera costar 10€ el kilo. Desde septiembre ha subido todos los precios de sus productos un 5%. Por si esto fuera poco, para combatir la ansiada energía, decidió junto a su hija Ángela apartarse de una de las cuatro bocas del horno para cocinar repostería. «No podemos hacer eso con el pan, el horno está funcionando a toda potencia toda la noche».

Ahora el precio base de su pan ha bajado de 6,20 a 6,80 euros el kilo, “prácticamente estamos trabajando para pagar las subidas de materia prima”, aseguran. De Negocio En el Quadrilatero, la panadería más antigua de Bolonia y la más popular entre los turistas, paulo bonaga Inventó el pan «Anticrisis»: un truco de marketing que funciona muy bien, con un cartel que se muestra en la ventana. El precio de una barra de pan común de 800 gramos es de 3,43 euros. «Todos los costos aumentaron al menos un 10%, pero, francamente, la harina había crecido incluso antes del comienzo de la guerra en Ucrania. Traté de ajustar el precio del pan, que es una necesidad básica, lo menos posible, pero pude No ayuda pero aumenta los dulces.





Electricidad, gas, forrajes, fertilizantes, harina, molienda de cereales, aceite y mantequilla: todo repercute en el precio final para el consumidor. Según el seguimiento de Eurostat, el pan en la UE creció de media un 18 % en comparación con agosto de 2021: Italia está por debajo de la media de la UE, con un aumento del 13,5 % en los precios del pan local.





Los detalles de Coldiretti sobre los datos de julio del Observatorio de Precios del Ministerio de Desarrollo Económico muestran que Bolonia es la ciudad de Italia con el pan más caro: el precio del kilo de pan es de 4,91 euros, en Milán 4,46, en Roma 2,92 arriba a 2,16 euros en Nápoles. por michel fiorini Desde la panadería de Via San Carlo, pronto se dijo la razón: «El trabajo del pan boloñés, que ofrece muchas formas a diferencia del toscano, lleva mucho tiempo, además, todo se hace a mano». Aquí, también, los precios han subido desde el 5 de septiembre, «pero han estado prohibidos durante al menos diez años». El pan común cuesta 5,30 euros el kilo y el pan de cereales 7. El mayor incremento es el de la pizza redonda, que pasa de 10 a 11 euros el kilo.

además La Agencia de Noticias de Chipre emitió un grito de alarma para la categoría. En el área metropolitana de Bolonia “hay aproximadamente 200 empresas artesanales produciendo y el riesgo es que muchas de estas firmas cierren a finales de año”, dice. Mateo Calzolari, Presidente de Cna Bologna Confiteros y Panaderos que pide medidas inmediatas para el control de la energía cara. “Hoy, con la importante dualidad del impacto de la energía en los costos empresariales, podemos estimar un 13% de empresas en riesgo de no continuar con su negocio y un 21% obligadas a reducirlo”.





La temperatura de la situación que mides samuel mafaro, el recién elegido presidente de la Asociación de Panaderos de la ciudad metropolitana de Bolonia y propietario de Il Forno di Porta Lame. También decidió aumentar los precios en un 4% en toda la línea de productos para tratar de cubrir los gastos y no trabajar a pérdida. “En estos momentos, muchas panaderías de la ciudad -explica- prefieren permanecer cerradas por la tarde porque se han dado cuenta de que no conviene permanecer abiertas para pagar a los dependientes y facturas tan altas”. Él mismo trabaja para la audiencia de 7 a 14, y luego baja el obturador «porque entre la psicosis de precios y la acción inteligente, la ronda realmente se redujo». Por el momento, los clientes no parecen haber cambiado sus hábitos, pero las ofertas sugeridas se compran rápidamente. “Esto lo he notado en los productos de repostería: la raviola cuesta 1,90 euros, mientras que una caja de cuatro la pongo a 6,50, es una política muy demandada”, dice. paulo bonaga.