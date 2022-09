Annalisa, ¿cirugía plástica después de Amici? La diferencia es enorme, los fanáticos se sorprendieron.

¿Se ha permitido Annalisa algunos ajustes de cirugía plástica? Después de Amici, el cambio drástico que la hizo diferente a lo que era antes. Una clara diferencia dejó a todos boquiabiertos.

Todos cantamos el eslogan de verano el verano pasado Tropicana cantada por Annalisa y Bomdabash. La canción fue la banda sonora de muchas costas italianas, el primer verano con olor a normalidad dos años después de la pandemia. También se reanudaron las giras de verano y Annalisa y Boomdabash actuaron en vivo como muchos otros cantantes en este período de recuperación.

Este es un período muy afortunado para Annalisa, quien recientemente lanzó su nuevo sencillo Bellissima y la gira aún continúa con toda su fuerza y ​​​​las fechas de octubre para Bolonia y Florencia se acaban de anunciar. Una gira muy exitosa.

Ciertamente, Annalisa, además de ser una cantante talentosa, también es una mujer hermosa que es admirada por todos, tanto hombres como mujeres. Por supuesto, como muchas celebridades, Annalisa aparece en las redes sociales y es objeto de comentarios de los fanáticos. Un pensamiento en particular parece pasar entre sus seguidores de que se habría sometido a algunos ajustes menores de cirugía plástica. ¿Podría ser verdad?

Annalisa y la cirugía plástica después de Amici

Annalisa es muy tímida y este aspecto de su personalidad nunca lo oculta, en vez de hablar prefiere cantar, área que mejor sabe hacer, porque puede ser informal, como ella misma declaró: “Tengo miedo de decir tonterías, me da vergüenza. Digo cosas que no tienen sentido, ya no entiendo nada y solo quiero cantar porque es lo único que puedo hacer».

Como recordarán, los inicios de Annalisa fueron, también para ella, con Amici en la edición de 2010 y estas palabras que les traemos son testimonio de la pequeña Annalisa, entonces de 25 años y su primera exposición con los medios. Una chica humilde que nunca fue cantante pero sobre todo nunca ocultó sus miedos y limitaciones.

Sin embargo, como te contamos, quienes lo han seguido desde el principio afirman haber notado un cambio, presumiblemente debido a algunos pequeños retoques en la cirugía plástica. Pero, ¿es correcta esta información?

Realmente parece que no, ningún instrumento quirúrgico ha entrado en contacto con el rostro de Annalisa, que mantiene su belleza natural sin «trucos».

Pero sobre la cuestión, Annalisa ya ha expresado su opinión, defendiendo su carácter y alegando, ante quien le pregunte, el hecho de que nunca recurrió a ninguna redacción: «No volví a hacer nada, no bromeemos, estás loco». Una respuesta mordaz no deja lugar a bromas y despeja cualquier duda en la pregunta.