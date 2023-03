Hombres y mujeres, un toque emocionante para Desdémona tras la ‘Expulsión’

En las últimas horas, la ex Señora de Hombres y Mujeres, Desdémona Balzano, publicó una fotografía que dejó boquiabiertos a todos.

La ex Dama del Trono de Desdémona Balzano, tras ser expulsada por María de Felipe en los últimos episodios de Hombres y Mujeres, ha intervenido en reiteradas ocasiones en las redes sociales al respecto. Comenta lo que pasó aquí. Aclara su posición y nos cuenta cómo fueron realmente las cosas. – Desde su punto de vista -. También anunció que tomaría Acciones legales contra algunos simpatizantes Incluyendo a Armando Incarnato y Gianni Sperti.

Pero esto no es todo. También habló en varias ocasiones sobre su relación con el Caballero, Giuseppe. Muchos se preguntaron, de hecho, quién era la famosa «apuesta». Que paso entre ellos y si se siguen viendo.

En los últimos días, la ex dama en las redes sociales ha intervenido específicamente sobre el asunto. aclarar todo:»Muchos pensaron erróneamente que me había dejado solo deliberadamente para afrontar mi regreso al estudio. Nadie le dijo a Giuseppe, que salió detrás de mí y me mostró los camerinos, que estaba de vuelta en el estudio. Mientras me decían que no lo encontraban. Bueno, debe haber sido una coincidencia! Ahora estamos aquí juntos. Los tiempos difíciles a menudo sacan lo mejor de las personas y este otoño fue la sacudida que nos hizo darnos cuenta de cuán fuerte es nuestro vínculo. Lo único que lamento es no haberme dado cuenta antes«.

¿Están juntos los hombres y las mujeres Desdémona y Giuseppe?

En las últimas horas, días después de lo sucedido en el estudio de hombres y mujeres y días después de sus incursiones sociales, la ex dama quiso poner puntos en el «yo». Y así lo publicó en las historias de Instagram. Una foto de ella con el jockey Giuseppe..

Los dos ex campeones de Canale Cinque saliendo felices para siempre se muestran sonriendo mientras se abrazan, Siempre dispuestos a apoyarnos y apoyarnos unos a otros.. Por otro lado, de esta experiencia -aunque no terminó de la mejor manera- les dio a ambos un regalo precioso: el amor. Y he aquí las dulces palabras de Desdémona a su pareja: “El amor es cuando no puedes dormir porque al final la verdad es mejor que tus sueños«.