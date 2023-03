¿Agua sin gas o con gas? Las burbujas te hacen digerir, pero ¿te hinchas? Qué elegir – Corriere.it

22 de marzo Día Mundial del Agua, Día Mundial del Aguaque se celebra desde 1992. El agua no solo es un bien esencial para la vida y el planeta, sino también para nuestra salud, ya que más de la mitad del cuerpo humano está formado por agua.

Agua con gas y un digestivo Dado que siempre es importante beberlo (aquí Un artículo sobre la cantidad de agua que realmente necesita beber) y será la bebida de elección a costa de los demás. Aquí están las diferencias entre consumir agua sin gas y agua con gas.

Los italianos son grandes consumidores de agua mineral y tienen una relación de amor-odio con su versión Es efervescente y, a menudo, se le acusa de interferir con la digestión.. De hecho, no hay razón para hacerlo desaparecer de la mesa, ni siquiera para aquellos con malestar estomacal: «El dióxido de carbono no es un ácido sino un elemento esencial y no tiene efectos en la parte superior del sistema digestivo». explica Laura Rossi, gastroenteróloga, Investigadora en Alimentación del Crea (Centro de Investigación en Alimentación y Nutrición). «La elección depende sólo de gustos porque No hay contraindicaciones Por la salud en el uso de agua carbonatada», confirma la especialista.

mantener Hace varios años, había dispositivos en el mercado que permitían agregar agua del grifo. pero Produce burbujas en la cocina. ¿Puede ser perjudicial para la salud? «Al contrario -recuerda Rossi-. La carbonatación puede ser una buena solución». Lo importante es observar unas buenas reglas de conservación: si no se espera consumir agua de inmediato, es mejor utilizar un recipiente de vidrio que uno de plástico ( esto último sería una buena regla para reemplazarlo más a menudo) “El problema no es la fecha de caducidad, que es demasiado larga incluso para el agua embotellada -recuerda el especialista-, sino en la conservación: no se debe tener cerca fuentes de calor Porque el envase de plástico puede desprender sustancias nocivas». READ Solo la Física y la Ingeniería pueden hacerlo en Perugia // Umbria24.it

Hay tres aguas minerales. El agua sigue con gas o con gas Tres grandes gruposcaracterizado por residuos persistentes de minerales.

El más ligero es el mineral mínimo, que contiene menos de 50 miligramos de minerales por litro, y es el agua casi estéril. Si el residuo está entre 50 y 500 miligramos por litro, se llama agua Bajo contenido de minerales-Es agua mineral En cambio que contiene minerales entre 500 y 1500 mm por litro. Más de 1500 mm hay un agua de alta mineralización, esta última se distingue de las demás por el sabor «fuerte». Esta información, por ley, debe figurar en la etiqueta, así como la composición mineral Residuo fijo Lo que le permite elegir en función del porcentaje de sodio, magnesio o calciopor ejemplo.

Las burbujas se inflan El agua, naturalmente, es neutra cuando está Añadido al dióxido de carbono o a la soda adquiere un grado de alcalinidad , que teóricamente reduce el nivel de acidez. de una manera sencilla, Es el efecto del bicarbonato de sodio. – recuerda Rossi – que se toma específicamente para contrarrestar la acidez y normalizar el pH del estómago. Pero el porcentaje de dióxido de carbono contenido en un vaso de agua es mucho menor que el porcentaje de bicarbonato, como lo demuestra el sabor, por lo que el efecto sobre la digestión del agua carbonatada es más psicológico que otra cosa. Por lo tanto, el gas no agrava las condiciones de quienes padecen reflujo o gastritis, pero sí tiene responsabilidades en los síntomas molestos: meteorito. “En algunas personas puede aumentar la sensación de hinchazón en el abdomen o provocar pequeños calambres”, admite Laura Rossi. READ Examen de Medicina 2022, Resultados en línea: dónde encontrar los resultados y la hoja de datos personales

para algunas enfermedades En algunas dietas, o para mujeres posmenopáusicas, si se necesita suplementación fútbol Puede elegir agua con mayores porcentajes de minerales, mientras que paraEl agua hipotensora con bajas cantidades de sodio puede ser beneficiosa. “Pero siempre son proporciones muy bajas -recuerda Laura Rossi-, incluso en el agua más rica en sodio, estamos en torno a los 5 miligramos por litro, aunque bebas 2 litros al día, entras bien dentro de las cantidades recomendadas, que son 2 gramos. por día.Las cantidades de minerales son tan bajas que, salvo casos muy especiales, no tiene contraindicaciones frente a las enfermedades o medicamentos que se toman.Un caso diferente agua saborizada O enriquecido, generalizado en los Estados Unidos y ahora comenzando a aparecer aquí también. puede contener azúcaresPor lo tanto, puede no ser adecuado para diabéticos.