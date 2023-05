Hombres y mujeres: la opinión de Shea sobre el episodio 4/5/23

Suponiendo que la apuesta está llena de hombres y mujeres dedicado a El trono clásico, sin siquiera dos minutos aleatorios asignados a una alcachofa alérgica a la hierba sazonada, regañando a una dama al azar por llevarla a caminar por el jardín de Villa Borghese, es una tortura que no merecíamos, francamente, pero… hoy sucedió . Hoy, por primera vez desde que comenzó su trono, abrazo a L Nicole Santinelli me gustaria dárselo Porque todo su incontenible fastidio frente a estos dos grandes hijos de pretendientes, lo entiendo bien.

Vamos, pero ¿cómo se hace? pero son peores que los otros, maldito! Aparte del exceso de narcisismo Andrés Foreglio y el Engañosamente lindo insignificancia carlo alberto mancini Ni siquiera sé cómo desató la tronista tanta pasión en copularse cada tanto, porque muchos así arrastrarían a eros bajo los pies con todas las hormonas de abajo. Es decir, pueden ser tan guapos como quieras (y en lo que a mí respecta, ya desde un punto de vista puramente estético, prefería prácticamente todos los que Santinelli deshacerse de cristiano di carlo a francesco bruni), pero con esta actitud hay incluso Alejandro Borgo Los ovarios se romperán, por no hablar de ellos.

Pero bueno, más allá de la retórica estética, pero hablemos de todo lo demás, eh.

carlo Es perfecto, sí, pero solo en papel. Muchas palabras importantes, muchos gestos incómodos para la cámara y muchos gestos hermosos.frases pegadizas(cit.), pero luego, al final del espectáculo, se despierta de su sueño justo cuando Reina María Él lo alimenta, de lo contrario, se queda allí en la percha para permitir que el mechón tenga algo de aire. Nunca una reacción visceral, nunca un VERDADERO Un estallido de orgullo, nunca espontáneo. Todo parecía terriblemente aburrido. Se dio cuenta de que era el favorito de la multitud (y – entre nicole androide y Foriglio Falsificación: me gusta ganar fácilmente,nzomma!) y más deberes tomados de la guía del casamentero para no hacer nunca.

tronista se queja de que no preguntó al respecto después del episodio y pregunta al respecto. El presentador lo insta a hacer más preguntas nicole después de un limón con un competidor, que esEntonces te paso la pregunta Marie«. Gianni Spetti Señala cómo no mueven un dedo frente a las lágrimas SantinelliSe levanta y la abraza. Pero de verdad uno así pasa Principe azul? No, porque en ese caso puedo explicar por qué nació el cliché del chico malo, tal vez.

Ojos hinchados después del aire libre en el vestuario entre nicole Y Forigliobesos en la frente»¡Nunca le había dado tanta cercanía a ninguna chica!«, el «palabras de amor«Ya desde el primer lanzamiento, solo después de eso por la fuerza para determinarlo».No me gusta, es mi forma de coquetear con las mujeres.La historia de los abrazos con roberta de padua mientras elEntraba muy despacio al camerino porque vi una escena que me molestó mucho y estaba en un momento muy difícil«y afirmación en eso»¡Soy real, te lo demostraré!(Cuando lo mejor que se puede hacer es enviarle cumplidos a través del equipo editorial). gnavaccio¡Lo juro!

El osteópata perfecto sólo tiene la postura, en el resto… por el amor de Dios. Pasar de decirlo todo a decirlo todo más rápido que John Salta sobre el móvil del desafortunado de turno. antes de que te sientas tan elegido.La complicidad que existe entre tú y yo y nunca existirá con nadieLuego, dos minutos después.No, tal vez me expliqué mal pero no creo que esté avanzado carlo!«Entonces afuera».solo lo dije para no sonar presuntuosoY sus argumentos terminan ahí, eh, sin contenido extra. Pero malditos sean. roberta de padua Cuando ella decide notarlo entre todos durante el primer episodio, su ego ya enorme bombea aún más.

Pero, ¿cómo paso de sbrocchi a Romanaccio? Campoli y percul*te vivero de Cuervo negro por estos dos troncos de madera, Marie¿como?

Quiero decir, sabes que nicole No me gusta especialmente, al contrario. Pero más que eso, si hoy tienes ganas de ponerte de su lado, significa que estos dos realmente no son tan fuertes, eh. No creo que se esté tirando de los pelos por ninguno de ellos, seamos claros, y me acurruqué con ella. Rubí doble penetración Como excusa ante la inminente selección yo también lo pensé, y sinceramente. Pero no apostaría a que estos dos estarían interesados ​​en él.

En cuanto al trono luca davryLo siento mucho alejandra. Se puede ver que ella está terriblemente enamorada de él de esa vergonzosa lista de cosas que le gustan”.¡Como niñas pequeñas que están un poco asustadas!«Y sobre todo—de la morada que tomó mientras se besaban. Pero eso—cuando le toca al tronista decir lo que ama de ella—no enumeras las cualidades de un pretendiente pero.»¡La parte de mí de la que ella puede salir!Me parece bastante elocuente, aquí.

que si no fue el caso incluso después de tratar con el tronista, entonces uno debe responder»alejandra» cuando Marie Él pregunta quién le atrae más, no veo todos estos lugares para una gran historia de amor, eso es todo.

Vídeo del episodio: apuesta completa – Nicole: ¡Carlo abrazó a Roberta! – Nicole: «Carlo, ¿por qué no viniste a mí ayer?» – Al aire libre por Nicole y Andrea – María: «Carlo, ¿no tienes nada que preguntarle a Nicole?» – Andrea: «Nicole, ¿me besaste y estabas pensando en Carlo?» – Carlo: «Nicole si no tuviera dudas sobre Andrea…» – Fuera Luca y Camilla – Luca: «Camila no te besé porque…» – Fuera Luca y Alessandra – Luca y Alessandra después de la sesión al aire libre – Fuera Luca y Alice – Gianni: «Los diseños exteriores de Luca son completamente diferentes a los de Nicole…» – Alice: “Luca, me sentí protegida, pero…” – abrazo de nicole y carlo