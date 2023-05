El nuevo SUV Hyundai Ioniq 5 2023 es un prototipo del coche del futuro, ahora un coche a la venta

hyundai ioniq 5 Es un crossover de tamaño mediano y es el primer modelo en utilizar la nueva plataforma e-GMP de Hyundai para todos los vehículos eléctricos. La clase Ioniq también se utilizará para otros autos con la misma mecánica que el sedán deportivo. iónico 6 programado para 2022 y el gran SUV Ioniq 7.

Los faros de píxeles grandes le dan al Hyundai Ioniq 5 un aspecto vintage y distintivo, y este diseño innovador oscurece las verdaderas dimensiones del automóvil que, a pesar de su longitud de 464 cm, parece más compacto y sedán. Miremos más de cerca:

Hyundai Ioniq 5 es un modelo crossover mediano y grande construido sobre la nueva plataforma e-GMP Desarrollado por Hyundai para vehículos 100% eléctricos. El automóvil está equipado con un motor eléctrico de 170 caballos de fuerza ubicado en la parte trasera, alimentado por una batería de 58 kWh nominales ubicada en la plataforma, debajo del piso del compartimiento de pasajeros. Esta configuración permite que el vehículo recorra hasta 384 km con una sola carga.

También están disponibles Dos modelos con batería de 72,6 kWh. El primero está equipado con un motor eléctrico de 218 caballos de fuerza colocado en la parte trasera, capaz de proporcionar una autonomía máxima de 481 km. El segundo es un modelo de tracción total con un segundo motor eléctrico que impulsa las ruedas delanteras y tiene una potencia combinada de 305 CV, lo que reduce la autonomía a 430 kilómetros.

Para cargar, puede admitir Hyundai Ioniq 5 Hasta 11 kW CA. Desde una estación de carga de este tipo, el coche puede recargar la batería menos potente en unas cinco horas y la de 72,6 kWh en al menos una hora. En corriente continua, el automóvil puede explotar hasta 220 kW, lo que permite recuperar el 80% de la eficiencia de la batería en solo 20 minutos, utilizando los postes de carga más potentes.

L’Interior Hyundai Ioniq 5 Es espacioso y luminoso gracias a una generosa distancia entre ejes de tres metros y tapicería disponible en blanco y negro. La sensación de espacio se ve amplificada por la falta de una consola central, que deja mucho espacio libre debajo del tablero. Hay un túnel original entre los asientos, que se desliza hacia adelante y hacia atrás 14 cm y alberga los compartimentos de almacenamiento, las tomas USB y la plataforma de carga inalámbrica para el teléfono. El puesto de conducción, no demasiado alto para un crossover, se caracteriza por un asiento mullido, redondeado y bajo.

Los asientos también ofrecen un ajuste completo semi-reclinado con especial Soporte de piernas extensible, para que puedas relajarte mientras te detienes a recargar la batería. El sofá trasero es acogedor y regulable tanto en el sentido longitudinal como en la inclinación del respaldo. Los pasajeros traseros reciben una atención especial, al igual que las salidas de aire acondicionado montadas en los pilares centrales del techo, los parasoles de las ventanas y la toma de 220 voltios debajo del asiento.

Hyundai Ioniq 5 2023 Es notablemente silencioso y tiene una gran capacidad para amortiguar las vibraciones en los baches de la carretera. Los asientos y el sofá, además de acogedores, ofrecen una gran flexibilidad de ajuste para garantizar el máximo confort a los ocupantes. el diseño del cuerpo Tiene una personalidad inconfundible combinada con una estética futurista con superficies lisas y afiladas.

habitáculo gracias profe Gran distancia entre ejes con una longitud de tres metros., ofrece un gran espacio interior y una sensación de amplitud, que se evidencia aún más por la ausencia de la clásica consola central entre los asientos delanteros. Este ha sido sustituido por un original túnel regulable que, además de albergar los compartimentos portaobjetos, las tomas USB y la plataforma de carga inalámbrica de teléfonos, aumenta la sensación de amplitud en el interior del vehículo.

hyundai ioniq 5 Opciones de personalización limitadas Y es posible que el diseño gráfico futurista no se adapte a todos los gustos estéticos. La palanca del freno de mano ubicada en el lado izquierdo del tablero no se ve muy bien y es difícil de alcanzar para los pasajeros. Por último, el sistema de dirección no destaca por su precisión.

hyundai ioniq 5 Ya disponible para la compra. El precio de la versión básica de Progress con batería de 58 kWh y 170 caballos de potencia es de 44.750 euros e incluye una serie de prestaciones básicas como un moderno sistema multimedia con navegador, salpicadero virtual y asistentes a la conducción como el control de crucero, el control de crucero adaptativo y el control de carril. acuerdo.

a mi Modelos con una batería más grande Los precios comienzan en 72,6 kWh a 51.950 € para la innovadora versión de 218 CV que también incluye monitoreo de punto ciego para los espejos retrovisores y una plataforma de carga inalámbrica para teléfonos inteligentes. La única versión con tracción total es el Hyundai Ioniq 5 72,6 kWh Evolution AWD, que tiene un precio de 60.250 € y cuenta con llantas de 20 pulgadas y asientos de cuero ajustables eléctricamente. Los extras opcionales incluyen paneles solares montados en el techo que pueden ayudar a recargar la batería, produciendo suficiente energía para conducir hasta 1500 kilómetros al año, según las estimaciones del fabricante.

