Hombres y mujeres: la opinión de Shea en el episodio 22/11/21

Muy genial María de Filippi al intentar realidad desconcertante (cit) Para enturbiar un poco las cosas y crear un poco de ruido alrededor del archivo trono clásico. Es muy lamentable que las cosas estén realmente más que claras. Y no, no creo que vayan como tú dices, eso es todo.

Alessandro Verdolini NS cyprien aftm incluso serán «Debajo» de Andrea Nicole Conti¿En su opinión? ¿pero donde? ¿Desde cuándo antes de todo? Pero si uno es más falso que el otro, ¡no pierdo ni la mitad de la oportunidad de recordárnoslo!

No se si Reina María Y estoy viendo el mismo programa, eh, tal vez desde la grabación hasta la edición cortaron las partes esenciales que justifican sus palabras. pero en episodios hombres y mujeres Vi que lo único que coincide con Fu hoy es el silencio selectivo de él.hermoso angelito (cit) di sirio.

quien – cual Andrea Nicholl Tiene un carácter exigente, ella misma lo admite. Hemos visto desde el principio que no encuentra ninguna dificultad para llevar a cabo una confrontación dialéctica, y que es capaz de argumentar punto por punto de manera constante. pero a diferencia Gianni Sperti quien piensa esoIncluso las frases que dice cómo las formuló … ¡las asusta!‘, Veo a una chica que simplemente sabe cómo expresarse en un italiano correcto (que entiendo que es casi un espejismo, por el amor de Dios) y, a pesar de su inclinación por Avtim Sea claro desde el momento, no se enreda fácilmente. O al menos intentarlo, vamos, agradecemos al menos intentarlo.

Durante dos meses, en mi opinión, fue muy reconstituyente ante la ausencia total de reacciones de estas dos personas, que permanecieron acurrucadas allí pase lo que pase. Ya sea que el tronista se abriera con su rival, contándole detalles íntimos e inquietantes de su pasado, si se acercó físicamente o lo besó, ellos estaban allí, en su actitud hierática. inmóviles como gnomos, impasible como ningún facsímil frente a una bandera.

Hoy, siempre con la elegancia que lo distingue, Nicole Finalmente, enfatizaron el completo sinsentido de su comportamiento. sirio cual – cual «Ya no ha venido ni tiene intención de venirDespués de que le dije credibilidad El amor está frente a todos solo porque ella salió a hablar con él. Alessandro quien salió del estudio. Estás hablando. Quiero decir, este tipo ni siquiera reaccionó a los limones. Verdolini Mo quiere que creamos que dos palabras con él detrás de escena son «falta de respeto«.

el dijo que esta bien Nicole. Si ella se levantaba mientras él le anunciaba credibilidad Amor tal vez sí, la molestia estaba ahí. Pero su momento había terminado, lo había traído a casa y se había perdido el baile por el drama. Alessandro, nada más. «Falta de respeto«¿Dónde por favor?

NS Alessandro Bueno, otro que recomendaría. Apostó por los episodios en los que interpretó a tronista con su rival, y luego salió del estudio enojado con la grabación quizás lo más positivo, para él, porque acababa de ver el exterior. Nicole el dijo a sirio ¿Que después de dos meses ni siquiera sabía quién era? ¿Pero quién lo creería?

Por no hablar de acusarla de no agradecerle el obsequio que le envió la redacción. Nicole – Habiendo determinado que si era un gesto para ella, no veía la necesidad de hablar de ello frente a todos – respondió de inmediato con lo siguiente:En realidad, tan pronto como me senté, te miré y dije gracias.Se quedó atónito Mansheya *, que había intentado utilizar como motivo de su ira falsa, volcando la tortilla, diciendo:Eh, pero no vi todo este entusiasmoRelajación pura, cierto.

pero donde, Marie? Estos son dos Falcons de primer orden, ¡eso es! Obviamente no brillan con el personaje, está bien. Pero si no es facilRelaciones sexuales con un hombre como un hombre«En realidad, sin mencionar cuando juegas un papel tan descaradamente. ¿Y si Alessandro dice que»Ahora estoy aquí y estoy ahí hasta el final«No es seguro por qué»Sentimientos que pones en juego‘, pero no te pierdas los primeros planos Canal 5. Y si sirio «Ella lo toma y lo trae de vuelta aquí, creo que en media hora“No porque sienta una deficiencia irreprimible Nicole, Eh, pero la mayor parte de la luz roja.

Ah, y déjame decir una cosa más, mientras estoy en eso. ¿Qué hay de eso?Ustedes son los que los aceptan, no los que los aceptan a ustedes. Los pones en posición de besar. En ese momento se mueve, pero eliges tenerlo«Tenía la emoción. ¿Pero quién le dice, Mo, que siempre debe ser así, y para todos por cierto? Eso es si uno no lo tiene»Elegido para ser besado«Eso se llama de otra manera, eh.

Hoy vi que es particularmente excéntrico (cit), y desobedecer. «Estoy tratando de hacerte vivir una historia que no escribes‘, dijo para justificar pippozzo a tronista. Estamos acostumbrados a verlos escritos por otros,’ Estas historias, cuando alguien las hace por su cuenta. Eso es para ‘Gestionar el diálogo y las respuestas.Allí, por lo general, solo hay uno.

Nota. Ese nuevo manifestante Gemma Galgani Dedicado a la ayuda humanitaria no me sorprende, eso es todo. Pero mientras tanto alguien se detuvo Costabel Albor, a quien no tengo tiempo de darle al héroe que ya saqué del frasco en un instante. Fue suficiente que se perdiera el centro de estudios por un episodio para darnos un monólogo incómodo que nadie sintió la necesidad.

