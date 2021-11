Hombres y mujeres: la opinión de Shea en el episodio 11/10/21

Esto es realmente cierto, para quien es demasiado y para quien nada.

Andrea Nicole Conti Ella tenía todo el potencial (además de ser elegante, inteligente y altamente educada, cualidades que son raras allí) para darnos el trono como deberíamos, y en cambio tiene los pretendientes más imaginarios del pasado. Dos años Tres años Glitter, las cosas en el medio Alessandro Verdolini Esto es más que un simple mensaje de texto al personal editorial para que se atasquen escribiendo y cyprien aftm que envía docenas de mensajes de texto, pero solo para asegurarse de que la grabación no se pierda, Aproximadamente Me parece más creíble que Costabel Albor puede ser De Verdad ¿Interesado en esa roca? Gemma GalganiY lo dije todo.

Entonces ese tronista se había volteado por un gigante sirio Y, a pesar de que claramente ya está preparando el terreno para la tarea esperada, si lo eligió de todos modos, aunque todos, incluso los paparazzi, intentaron advertirle, eso es otro asunto. Pero ella fue particularmente desafortunada en términos de animales machos que es un tema totalmente objetivo, vamos.

Muchos hombres guapos, por el amor de Dios, incluidos los que se han ido desde entonces. Pero aquí hay gente bonita que no baila amiciana Por el momento) no hacemos nada.

Charla completamente diferente sobre Roberta Giusti, Mientras que. Dos pretendientes le sucedieron como debían. Uno es lo contrario del otro, sin duda, pero ambos me dan la idea de ser una muy buena persona, de ser amable y con un corazón puro que no haría daño a una mosca. Y sobre todo me parece que están realmente interesados ​​en ella, que no es poca cosa.

Luca Salatino Es alguien que, al menos por ahora, si ve algo que no le gusta, explotará y se irá del estudio molesto. Samuel Carniani Suele ser más sobrio en sus reacciones, pero una mirada clara lo delata. Pero ninguno se salva, al contrario, se arriesgan al 101%. Descubra la constante diferencia que los separa de los otros dos tipos.

Porque por un lado, si tenemos personas que están tan estreñidas que no gastan más que el salario mínimo, una vez que entendemos eso Nicole En casa ya no nos lo manda, y estábamos llegando a la elección de forma segura, y por otro lado, tenemos gente que, en primer lugar, tiene un CA ** o retroalimentación cuando el tronista saca un extra. paso hacia su competencia, y ya aquí puede moverse.

Porque todo está bien, algunos teatros están bien. hombres e inferiores Son patéticos, pero al menos, ¡diablos! A los que los extraño con las balas de cañón que mueven sus músculos faciales, oh. Son tan falsos que ni siquiera se molestan en fingir más. Nicole Puede aparearse en el centro de estudios, pero estoy seguro Alessandro NS sirio Se quedaría más quieto que cuando estaba en la escuela secundaria. Intenté no llamar la atención del profesor durante los interrogatorios.

para cada Roberta En cambio, hay personas que conducen durante dos horas y media solo para presentarles un rompecabezas al equipo editorial, porque «Necesitaba hacer algo por ti, no podía quedarme en casa pensando y sobre todo esperar«… y la gente que, aunque contrariamente a su naturaleza, está tan interesada en Tronista que prometió cometerlo».Para separar lo que veo de lo que vivo«.

Estoy indeciso los justos Creo que sí, porque en comparación con Nicole Tiene exactamente el problema opuesto. Por un lado, una persona que siempre tiene una broma preparada, es capaz de deshacerse de ti incluso del estado de ánimo más oscuro, y por otro lado, el hombre guapo con ojos amables. Diferente pero ambas verdaderas. Y en el zoológico falso que es elio No es fácil tratar con gente honesta, lo entiendo.

Por una vez te has concentrado un poco en trono clásicoSolo porque guardo las palomitas de maíz cuando vuelan los trapos Ida Plátano NS Diego Tafani. Ahora mismo los vemos a todos Adoraluchar resucitación boca a boca «Besos donde se produce el intercambio de airey recorridos por Brescia, centrándose en hacer espacio entre los cuadros que cuelgan en su tienda.

Pero ya cuando hablaban de las videollamadas nocturnas que lo obligan, que vuelve del trabajo a las 20.30 horas, a levantarse a las 11.30 para no perderse 4. excitante Horas de largas charlas con ella, empezaron a aparecer las primeras grietas. Porque ella es como una buena chica mínimo de jimona, al final nunca está feliz y tiene que romper el límite ** y quejarse «No quieres estar conmigo«Incluso si uno se atreve a bostezar a las dos de la mañana. Bostezar. A las dos de la mañana».

No tengo más palabras, lo juro.

Nota. No tuve dudas, pero hasta hoy amé Isabella Ricci Que – con media frase, como de costumbre – subterráneo Armando Encarnato NS Gianni Sperti en combo. Seis horas para hablar del vestido.Muy romantico y revoloteante«Desfile de moda»como seducirte‘, insinuando que vino del pastor y ella, solo para mostrarlo Canal 5, si había tenido éxito en hacerlo aunque el tema (según ellos) no era apropiado, y la señora no solo sugirió mostrarle la factura para demostrar que lo había comprado regularmente, sino que aprovechó la oportunidad para recordarle cuándo … el espectáculo de moda»Mira al rey, ¿cómo te seduje?(Ah, qué loca variedad de temas, en los desfiles de moda hombres y mujeres!) – Llevaba un vestido largo de tartán del mismo diseñador, igualmente drapeado y preñado con el mismo tipo de sensualidad (más sutil y menos ostentoso, especialmente en comparación con la cubierta del lavado de autos en Galgani) Pero ¿por qué sabes por qué en ese momento nadie se quejó?

Video del episodio: apuesta completa – Isabella y mostrar ropa – Armando: «Isabella, ¿puedo pedirte un favor?» – Exterior de Alessandro y Pinocia – Alessandro y Pinocia tienen cada vez más amigos – Diego y la declaración a Ida – Ida, Diego y …. Brescia – Diego: «Ayúdame con las videollamadas» – Tres nuevas damas para Costabeli – Estallido de Luke – Externo por Roberta y Luca – Los nuevos Roberta y Luca – El regalo de Roberta y Samuel – Roberta: «¿Quién me gusta más entre Luca y Samuel?» – Tinì: «No puedes señalar con el dedo a Costabile como lo hiciste con Giorgio»