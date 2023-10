Hombres y Mujeres: la opinión de Issa en el episodio 26/10/23

El nivel de malestar que prevalece en promedio entre los residentes dentro de los estudios. hombres y mujeres Se puede ver en el hecho de que un tipo que se presenta como un fetichista de las axilas que anhela chupar los dedos de los pies de más de setenta personas en Turín resulta al final de la exposición ser una de las personas más sensatas del lugar.

Así que tengo que decirte que estoy despierto. Donatella Di Giorgio Tengo algunas dudas, no puedo decirte las razones concretas, pero en general me da la sensación de que soy una persona desequilibrada, o al menos desequilibrada en este momento de su vida.

En definitiva, por lo que a mí respecta, el hecho de que la mujer, después de 43 años (cuarenta y tres años) con su marido ya fallecido, diga eso a las pocas semanas de salir con su marido Silvio Venturato Sentir emociones que nunca antes había sentido es extraño, por decir lo menos.

Por supuesto, no puedo soportar insistir en los méritos de los sentimientos de otras personas, pero como han llegado a ese punto hombres y mujeres Creo que es legítimo pensar en sus historias, y para mí ya es difícil, después de 43 años de vida juntos y después de que su marido muriera hace apenas un año, pensar en querer ir intencionalmente a buscar una pareja romántica. relación, pero más aún me parece ridículo exaltar tanto conocimiento, que por cierto es superficial, y prácticamente llega a compararlo con una historia de vida.

En mi opinión estos elementos me parecen un poco preocupantes, es decir, me harían plantearme algunas dudas sobre la estabilidad emocional de la persona en cuestión.

Incluso estos gritos desesperados generan expectativas demasiado altas como para esperar esta historia. silvio Quizás el cuidado de un marido, no sólo de alguien que conoces recientemente y que sea una persona organizada con su vida y sus hábitos, me da la idea de un mal equilibrio emocional.

Ahora, los celos son para los de afuera. joya A pesar de todo ( Jalghi No podía creer que la volverían a poner en el medio sin hacer ningún esfuerzo, esta temporada para ella es el Carnaval de Río, si le sigue yendo bien el año que viene vean como se hizo una rinoplastia también), parece Entendí que ella estaba involucrada con silvio Las dificultades económicas que enfrenta, pero aunque dice que sólo esperaba apoyo moral de Al Fares, silvio Nos hizo entender que en realidad también pedía ayuda concreta en cuestiones financieras.

Pudo haber habido una relación romántica entre los dos. malentendidoTiene sentido, pero por la forma en que habla. silvio Parece haber estado en posesión de elementos que prueban claramente una solicitud de asistencia financiera y, francamente, en relación con este asunto, encontré sus justificaciones muy serias y razonables: “¿Usted y su hijo enfrentan dificultades financieras? En lugar de dos coches, quédate con uno y adapta tu estilo de vida a tus ingresos mensuales«, No es que el caballero ya haya conocido a esta dama, debería sentirse obligado a soportar sus penurias económicas, y francamente, ante una nueva relación en la que nunca pensaría, en lugar de… donatellaInvolucrar a un nuevo socio de cualquier manera en situaciones personales y privadas.

Brevemente, el resumen del tema: donatella Para mí ella debería estar sola primero y encontrar su equilibrio personal, y sólo entonces estará lista para iniciar una relación sana y pacífica.

Para el resto:

– Marco España Después de toda la escena principal de la última vez para solicitar exclusividad. yasna ya esta roto Sí Es el torpedo. Él es quien es, pero luego debe llegar el padre. alexeiDesde el asiento trasero, explicar cómo actuar con las mujeres da una medida de la locura general que reside en él. Helios.

– cual – cual Gianluca Me hace reír muchachos, bueno ni siquiera puedo tomarlo en serio o enojarme con él, podría ser el protagonista de esas comedias donde el personaje principal hace el ridículo cada 10 segundos y está el público grabado riéndose de fondo. .

Al final consiguió la empleada doméstica (destaco el trabajo porque desde que lo dije, Gianni ha extendido la alfombra roja porque para él está clara la mezcla básica de trabajo mediocre, persona mediocre, trabajo muy bien pagado y mala persona). Saleh, Amén, déjalo en paz. ¿No es él el primero y no el último y aquí no hay ningún beneficio de él? Robertona de Padua Habla porque ella es la primera que, si no siente la vibración hormonal después de la mitad de la salida, atrapa a la gente, así que déjanos en paz. señor frijol Marca y no rompas las bolas.

– Agradable bueno Reina María quien nacio marcotío paterno Ciro a el mar afueracon quien salí aurora tropea Sin embargo, el conocido no dio frutos.

El diálogo fue más o menos así: Marie Preguntó marco «¿Hay alguien a quien quieras dejarle tu número?«, El «No, no me interesa nada por el momento.«, Cual «Entonces sales del programa, ¿no? Si no te gusta alguno no tiene sentido que te quedes«

¿Pero en serio, María?

¿Realmente funciona así?

¡Pero loco! Así por ejemplo, Cristina Tenuta Se ha confirmado episodio tras episodio y temporada tras temporada por error, ¿verdad?

Porque me parece que desde hace siglos no consigue nada con nadie, no le interesa absolutamente nadie y sólo habla para cubrir el puesto de comentarista adicional que ha dejado vacante. un amor armando.

No, mira, odio cuando hacen eso, no lo soporto, no soporto que nos traten como idiotas. cara a cara.

Más bien, diga que no le gustó el comportamiento. marcoque te molesta, que no aporta nada al programa, que es inútil y por tanto puedes volver a casa, pero se aferra a estas reglas imaginarias del programa que sólo existen a discreción del presentador y sacrarida Es un agarre realmente molesto en el sheol.

Vídeo del episodio: episodio completo – Tina: «Aurora, siempre has estado compitiendo con Gemma…» – marco sale – Donatella: «Silvio, ¿todavía amas a Gemma?» – Donatella: “Silvio, te he explicado mis dificultades y a ti…” – Marco: «Jasna es perfecta. Pero…» – Hora de decir adiós – Tiziana: “Gianluca, ¿cómo pudiste…”?