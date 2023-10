¿Cuántos cafés debes tomar al día si tienes gripe? La ciencia responde

Bajan las temperaturas y con el primer resfriado aparecen los primeros síntomas de la gripe: aquí algunos consejos de los expertos sobre sus distintos tipos

Con el verano oficialmente terminado durante algunas semanas pero con temperaturas que se mantienen inusualmente altas para el período hasta hace unos días, estos son los primeros días reales de otoño. Las temperaturas, especialmente en el norte, han bajado más de 10 grados y varias lluvias han enviado la ropa de verano a los archivos (o más bien al armario) para dejar espacio a la ropa más pesada. El cambio climático está alargando cada vez más las estaciones cálidas y, aunque eso no sea bueno para nuestro planeta, reajustarse a temperaturas más frías siempre es más difícil.

¿Se puede tomar café con gripe? palabra de expertos

Está claro que con este cambio climático es probable que aparezcan algunos síntomas de gripe. Octubre y noviembre son los meses principales. Resfriados, gripe y dolor de garganta. Por este motivo, existen recomendaciones sobre cómo intentar prevenir estas enfermedades así como cómo tratarlas con métodos naturales. Mientras tanto, hay consejos sobre lo que debes evitar durante los días en los que no estás en buena forma. Siempre ha habido un gran debate sobre un trabajo. café. El espresso es sin duda una de las cosas más queridas por millones de italianos que no quieren prescindir de él incluso en momentos en que la condición física no es la ideal. Según una encuesta recienteDe hecho, para los italianos Ritual del café de la mañana Viene antes que los teléfonos inteligentes, el desayuno, la ducha y la lectura de noticias. Pero si el té o la manzanilla siempre son considerados ideales durante la enfermedad, una taza de café a menudo encuentra algo de alivio. Descuento.

Sin embargo, un estudio reciente intentó aclarar el problema, siempre en relación con las circunstancias de cada persona. Según los inmunólogos, Beber una taza o incluso dos tazas de café cuando tienes gripe está bien. Si se hace con moderación no debería haber problemas. Beber café es totalmente compatible cuando se padecen enfermedades leves o crónicas y no supone ningún riesgo. De hecho, según algunos inmunólogos, evitar el café puede tener más efectos negativos que positivos, especialmente para quienes fisiológicamente necesitan y dependen de la cafeína.

Al mismo tiempo, hay que decir que el café no tiene capacidad para prevenir o tratar enfermedades leves. Contiene valiosos antioxidantes, como los polifenoles, pero estos No le ayudarán a recuperarse más rápido ni a prevenir el riesgo de desarrollar ninguna enfermedad.. Los beneficios de beber café para quienes padecen enfermedades graves son sólo psicológicos y no hay ningún beneficio físico.